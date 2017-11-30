自由廣場》LDCT篩檢肺癌的錢與人

◎ 翁瑞宏

肺癌在二十年前即躍居國人癌症死因的首位，現今每年有超過一萬兩千名新發病例。異於多數民眾的概念，衛福部的統計呈現肺癌確診年齡是逐年遞增，超過半數者於病理晚期才被發現，意味著肺癌篩檢並未落實於國人。

篩檢，是指一個人尚無症狀或病史時，對於疾病進行檢驗的手段；在公共衛生的意義上，藉由篩檢而愈早發現疾病，治療的效果也就愈好。過往主要以痰液細胞學與X光檢查來進行肺癌篩檢，但是對於肺癌死亡率卻無實質助益。近年來，部分專家推薦低劑量電腦斷層掃描 (low-dose computed tomography, LDCT)，特別是此項篩檢對於重度抽菸者可降低其肺癌死亡率。

然而，這項篩檢具有至少三項危險性：一、 偽陽性，即個體並無肺癌，篩檢卻告知存在，此將導致不必要的處置；二、 過度診斷，即偵測出的病灶並不會對於個體產生健康影響，同樣產生不必要的處置；三、健康者反覆地接受輻射暴露，反而可能致病。由於上述原因，此項篩檢應僅針對具有高度肺癌發生危險性且尚未呈現症狀的成人來執行；其他人欲為之，一定要尋求專業意見。

在其他癌症因為預防與篩檢策略奏效而減少下，日益增加的肺癌更顯而成為戕害國人健康的殺手；尤其在高度關心空污的社會氛圍中，眾人聞之色變。衛福部長表示，將推動低劑量電腦斷層掃描之肺癌篩檢，視成效再調整之。我們肯定政府的用心，眾人對於推動此項篩檢的利與弊亦須理解。雖然，研究者建議以此來對於高危險族群篩檢肺癌；然而，若是未能在族群中明確地釐清危險因子以及妥善地研擬篩檢計畫，就貿然地進行大規模的此項篩檢，恐怕會使民眾誤解，也會增加醫院的負擔。

目前此項篩檢費用為數千元不等，民眾皆以自費為之。雖然，肺癌成因眾多，但是國家本應承擔照顧人民健康之責。若此費用轉由地方政府支應，則因各地財政狀況差異，反而導致健康不平等之情事，徒添政治紛擾。公部門對於此事之規劃必須謹慎，或可參考國健署對於口腔癌篩檢之補助條件，針對年齡在55至80歲之間者以及年齡在30至80歲之間的高危險族群補助此項篩檢費用，包括現今吸菸者、戒菸 15年以上、或具肺癌家族史者。此外，勞動部亦可衡量對於具有肺癌危險之職業工作者，增加此項健康檢查項目。雖然，上述比起目前國健署推動其他癌症篩檢之條件較為嚴格，但是對於服務提供者與接受者之間的訊息溝通將因而較為明確，並且易顯此項措施的正向意義。若公帑實在無法支撐，或可先行於弱勢族群，並且尋求社會捐助。

政府在推動此項篩檢計畫前，更應思索如何建構完整的肺癌防制計畫，而戒菸、環境污染防治、衛生教育、甚至佈建完整的醫療資源是肺癌的第一級預防，早期偵測是次級，治療則是第三級預防。（作者為中山醫學大學公共衛生學系教授，台灣公共衛生及流行病學學會理事）