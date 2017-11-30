自由廣場》抗空污 還有這幾件事可以做

◎ 陳信諭

高雄市大眾運輸冬日特惠方案，作為高雄冬日空污嚴重之應變措施，肯定者認為有助削減移動污染源、減少暴露；反對者認為是花媽大撒幣，治標不治本。

其實近年包含地球公民基金會、多位市議員均曾倡議相關措施。再以世界幾個超級都會區為例，印度德里本月宣布市內兩大公車系統全面免費，且對私有車進行單雙數車牌交替上路管制，作為緊急應變措施。

而經常受到中國等地外來污染影響的韓國首爾，今年五月宣布空污嚴重時，市內公車與地鐵通勤時間一律免費，同時進行單雙車牌上路管制，並會在明年開始限制高污染車輛禁入中心商業區。因此大眾運輸優惠政策並不是太極端，反而是已經太慢了！

但有幾個盲點。首先，只有優惠沒有管制：各國鼓勵大眾運輸同時均伴隨管制私有運具。而高雄僅有優惠大放送，不敢得罪選民。而成效指標只看大眾運輸運量增加，而不看移動空污減量，這會有很大問題，譬如本來不想出門的人騎機車到捷運站去市內觀光，此將增加系統暴露而非減少。

再者，各國均是在「空污嚴重或預測嚴重」時啟動防範措施，而非一律使用，其中以首爾的制度最完善，並有其餘十點配套措施。有效的管理和反饋，並追蹤指標進行制度調整，我們認為才是負責的政策態度。

我也認為，搭乘大眾運輸時的「空污暴露」（例如路邊候車時吸廢氣、捷運站內空品監測）也必須制度化管制。有賴透過加速載具電動化、改善都市設計等方向落實。希望在這三個月的試行中，市府能夠追蹤、公布相關成果，逐步修正方向，長期將相關措施制度化，以較少成本，完成最大效益！（作者為醫師，高雄市民）