自由廣場》（林保華專欄）中國媒體就是共產黨代理人

美國國會發表報告把中國國營媒體工作人員列為「中國代理人」，中國外交部斥為「充滿偏見」與「子虛烏有」。然而我們看現實與歷史，不但是事實，更確切地說，他們就是共黨代理人。

去年二月十九日，中共總書記習近平對人民日報社、新華社、中央電視台進行調研，央視打出「央視姓黨，絕對忠誠，請您檢閱」標語歡迎。當天習近平召開「黨的新聞輿論工作座談會」時大表認同，稱之為「堅持黨性原則」，中國富豪任志強在微博發表不同意見被圍攻，被上級黨委斥為「違反黨紀」，掀起「小文革」。後來據說在老友王岐山保護下倖免於難。

曾經被誤以為「半官方」的中國新聞社，是一九五二年由中共中央聯絡部（專職國際情蒐）設立。前社長劉北憲最近被「雙開」，是由中紀委網站引述駐中央統戰部紀檢組消息，可見統戰部是其領導機關，統戰部與國安部有許多重疊的職能。

即使最開明的胡耀邦，擔任總書記期間，他也不能不說媒體作為「黨的喉舌」必須八分報喜，兩分報憂，結果還是被逼下台。中國有良心的媒體人欲圖擺脫黨的桎梏，例如廣東的國營與民營媒體就不斷被整頓，甚至坐牢，到完全聽話為止。外資至今不許入股中國媒體。

中共完全控制媒體起於延安時代。當時擔任毛澤東秘書兼代理中宣部長胡喬木就論述「黨性第一」原則，他說，黨報「要在自己一切篇幅上，在每篇論文，每條通訊，每個消息……中都能貫徹黨的觀點，黨的見解」。

中共建國後，中央媒體派駐各地的記者所寫報導與評論，公開的是對民眾洗腦，另發給高層領導人看的《內部參考》就是秘密的情蒐。

一九九九年北約「誤炸」中國駐貝爾格勒大使館，三名中國記者被炸死，就是在那裡進行情蒐。所謂「誤炸」，我最相信的報導是說，塞爾維亞的軍事指揮部設在那裡可免被轟炸，可是大樓發出的電子波被北約認定是軍事指揮所而予炸毀。

印尼最大中文左報總編輯王紀元是中共地下黨員，一九五四年被驅逐出境。《大公報》「反正」後的香港督印人、名記者周榆瑞，一九五二年被騙回中國逮捕，到一九五七年答應充當共諜後才放回香港，後逃到英國寫下《徬徨與抉擇》。

上週本專欄評論中共在美國公開設立黨組織，透露該消息的中國網站已刪除該新聞，想來是立功心切而違背中共地下工作的原則：「隱蔽精幹，長期埋伏，積蓄力量，以待時機。」這是美國及所有西方國家所必須警覺的中共顛覆活動，台灣更不例外。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）