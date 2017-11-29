自由廣場》15歲怪手司機啟示錄

◎ 潘寬

自由時報曾有篇報導：「超強國中生 考取怪手執照」，敘述某位國三生以十五歲之齡，通過全國技術士檢定考試，考取「怪手」執照。這年輕人十五歲就習得一技之長，並且領取執照，謀生完全沒有問題，而且薪酬不錯，是一件值得讚賞的事，沒想到他卻在公車上遭人冷言冷語：「不讀書才做苦工」。說好的「三百六十行，行行出狀元」呢？要是再不改變這種荒謬的升學主義觀念，我們還要再錯失多少各行各業優秀的人才？

今天仍有家長以為「讀書才能出人頭地」，於是一窩蜂地要求孩子們補習、唸書，以考上明星學校為要務。然而，這些家長有沒有確認過，孩子是否喜歡或者適合走這樣的路呢？

當國外學校從小以開放式、自由探索的教學模式，並以技職和升學體系相輔相成時，台灣卻仍然將學生們關在補習班或教室內唸書，有多少家長能像新聞報導中這位考取怪手執照國中生的家長一樣開明呢？當許多先進國家以其技術水準享譽全球時，我們有沒有想過，它們是如何栽培這些技職人才的？

筆者大學打工擔任升學補習班教師時，見過許多被家長逼迫來唸書的學生，言談之中會發現其實這並非他們所願。考試之外，他們都有著自己的長處，要是家長們能放下對學歷、對升學主義的執著，讓孩子們適性發展，相信一定能栽培出不同領域的傑出人才。

（作者曾任升學補習班教師，新北市民）