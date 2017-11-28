自由廣場》期望基層醫生聯合開診、輪流看診

◎ 王錫璋

自由時報週一報導衛福部將減少教學及區域醫院門診量，分五年逐漸降低十％門診數量，以達到分層醫療的目標。

小病不要往大醫院跑，就是衛福部的目的。這道理民眾應該也知道，可是多年來，為何成效不明顯？除了部分的確是民眾迷信大醫院才有好醫師和好設備外，基層診所還不理想也有關係。

不說許多小鎮或偏鄉缺乏診所，民眾不往醫院跑，要去哪裡看病？即連都會，診所的開設也不平均。筆者居家附近，耳鼻喉科短短一百公尺有三家，其他胃腸、肝膽、外科、秘尿科…等，一家也沒有，除了感冒之外，有病還是要跑區域醫院。可見我們基層醫師，最愛開的診所，還是一般內科和耳鼻喉科，比較麻煩的疾病，民眾不得不直接跑醫院為多。

另外，到了星期天，所有三家耳鼻喉科一齊休診，這時連感冒、頭疼也只好上醫院掛急診了。牙疼更是無法忍，可是所有牙科醫師也是休週日的。

倒是過中正橋的永和，有家診所雖只是耳鼻喉科，卻是三個醫師聯合開診、輪流看診，從星期一早上到星期天晚上，天天有開，對民眾就方便很多了。我倒是希望有更多的其他專科醫師也聯合開診所、輪流看診，既不影響自己生活品質，也方便民眾很多。

衛福部要達到分層醫療的目標，我想應該先鼓勵、補助各專科醫師，聯合開設診所吧！偏鄉地區，更需要有這樣的診所。

（作者為前國家圖書館參考組主任，台北市民）