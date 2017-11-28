自由廣場》台26的最後7公里

◎ 陳劍賢

近六年來，台東鄉親引頸企盼打通台二十六線省道（台東安朔─屏東旭海段） ，台東縣府會亦積極向行政院及監察院陳情，無奈的是，六年來台東端五公里的道路已完成，但屏東端的七公里，因屏東縣政府將旭海至觀音鼻附近地區劃設為自然生態保留區，迫使台二十六線最後的七公里路未能如期施工，殊為可惜。茲值前瞻基礎建設計畫即將展開之際，筆者誠摯懇請做實事的賴內閣，順應民意，圓台東人的夢，完成台二十六線最後七公里路，並打造第一條國家級景觀道路。

環保人士認為台二十六線安朔─旭海段新建道路，必須經過阿塱壹古道，破壞當地自然地形，影響生態的發展，因此反對興建。公路總局因此改採「變更路線」、「穿鑿隧道」及「路廊」等方式設計，與阿塱壹古道成平行線。阿塱壹古道是沿著海岸線走，台二十六線是以自然路廊及隧道方式從山脈中開闢，並無所謂交叉通過，而此改善計畫環境影響評估也經九年審查才通過，正說明環評學者專家是審慎評估才准予開闢。

國外非常多的案例也顯示，生態景觀與地方發展是可以相輔相成的，例如美國連結舊金山到洛杉磯第一號公路中的「17miles海岸景觀道路」，就是一個很好的案例。

因此開闢台二十六線，打造國家級景觀道路，創造屏東與台東雙贏的效益，站在區域發展及治理的新思維，台東縣政府及屏東縣政府應「心平氣和」討論解決之道，「雙東好厝邊」，台東好，屏東好，大家都好！

（作者現任台東縣議會秘書長、高空大兼任助理教授）