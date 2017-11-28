自由廣場》鍋爐改燃氣減少空污 可受公評

◎ 白智榮

很開心看到大家關心環保議題，這是台灣民主社會的進步。日前，一位具有醫學背景的邱姓台中市民，在自由廣場投書有關空污的個人感想，很可惜引用的資訊錯誤。身為台中市環保業務的主管機關，有必要出來澄清說明。

或許邱姓市民不清楚，鍋爐是中小企業常用的熱源，以往用的是重油或生煤，所產生的PM2.5污染是天然氣的八十至一百倍，加上煙囪高度只有三、四層樓高，所以對煙囪鄰近地區的空品影響很大。台中市府率全國之先，在一○四年開始投入補助，經過近二年的努力，環保局的確成功做到鍋爐燃油改燃氣，目前已經有一二二家企業申請，這也獲得長期鑽研空污專業領域的興大莊秉潔教授公開認同，推崇是台中市改善空氣品質的積極作為之一；未來鍋爐的減量，硫氧化物、粒狀污染物（包括PM2.5）的減量可達九成五以上，成效優於其他縣市。

而對於大家矚目的台中火力發電廠（中火），矗立台中港區已近三十年，以往均無法成功轉型為燃氣發電。但市府團隊展現決心，透過管制生煤自治條例的公告實施，並透過中央部會的橫向溝通，終於促使經濟部啟動台中天然氣機組、生煤室內堆置場的規劃及預算的編列，總預算高達一五○○億元的重大計畫；正常公務預算的執行，必須經過一定的法定程序，從編列預算、國會審理、環境影響評估、到發包執行與建設等等，都需要時間，尤其中火是國營企業，也需配合相關的程序，高達一五○○億元的改善承諾，相信沒人敢掉以輕心。

至於台中市的空氣品質日漸改善是事實，台中市PM2.5每立方米大於七十一微克（俗稱紫爆）的天數也從一○三年的八十七天下降至一○五年的五十天，今年（一○六）累積至十一月只有十九天，這些數據在中央環保署空品網站的開放資料（open data）都可以下載、檢視。

空氣污染為多元化的影響結果，來自工廠、交通工具、部分也來自你我的生活習慣，市府多管齊下，責無旁貸力求空氣品質改善，而中火近三十年來，也終於動起來了，現階段最重要的是需要大家一起監督台電，加速辦理以符合民眾的期待。

（作者現任台中市政府環境保護局局長）