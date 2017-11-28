自由廣場》教學、實習、檢定 必須整合

◎ 宋修德

有關媒體對十一月十八日「當前台灣技術與職業教育問題與對策研討會」的報導，本人提出一些看法，並期待後續有更深入的討論。

國際技能競賽及技能檢定主政機關為勞動部勞動力發展署，但近年來勞動部政策重點多在勞資糾紛與勞工權益，對技能競賽或技能檢定所投入的資源及人力大不如前，以致技能檢定方面在證照職類無法對應產業需求；規範內容無法對應職業技能需求。技術型高中多年來配合技能檢定政策，學校規劃設置檢定場地，培訓教師擔任監評人員，但檢定規範內容的落差，反而錯誤導引技術型高中的技能教學。

教育部現正進行十二年國民基本教育課程綱要的審議，在技術型高中部分，新課綱強調群科技能領域的建置，主要就是要增加學生實習課程時間，落實務實致用的精神。技術型高中各校應配合新課綱的推動，落實課程及教學轉化；學校專業科目教師在實習及實驗課程授課時，不要僅以技能檢定為教學重點，一味要求學生追求證照，宜檢視技能教學是否符應課綱內涵及產業需求，回歸教育專業。

技職教育、技能訓練與檢定分屬不同行政管轄，長此以往缺乏統合。建議參考德國、英國、澳洲等，將勞動力發展署整合於教育部，並清楚定位技術型高中為基礎專業及技能培養，大專校院為專業及技能深化，職業訓練為職場就業技能準備，如此，人才培育的分工方能清楚界定。

至於國際技能競賽的推動，在技職教育與職業訓練事權統整後，可規劃一貫性訓練體系。從國中生涯輔導、技藝教育，到技術型高中基礎專業技能培養、職業訓練技術深化、產業訓練技術強化，一直到技專校院專業及技能研創等，形成一貫體系之技能競賽選手培訓機制。參與國際技能競賽也不應只看獲得幾面獎牌，更應關注是否有助於提升產業技術，以及有利於選手個人的職涯發展。

（作者為國立台灣師範大學工業教育學系教授兼系主任）