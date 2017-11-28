自由廣場》每週兩天實習縮水剩四節

總統說「技職教育應該是主流教育」，真相…

◎ 鍾邦友

今年國際技能競賽，台灣拿到十面獎牌，成績差強人意，但相較去年的十七面，與今年異軍突起的中國三十面，不禁讓身為技職教師的我深感憂心。

三十多年前高職每週有整整兩天的實習課程，如今只剩蜻蜓點水的四節課，像台灣話俗稱的「沾醬油」而已，課表充斥國英數理化社會，所學早與一般普通高中沒啥兩樣。

倘若有心要成為技能競賽的儲備人選，就得每天晚上及週六日留校參與技能培訓，無法像其他同學一樣複習課業或參加課外補習，學科的大幅落後是必然的結果，就算日後獲取金牌保送明星科大，也極可能因為學科不佳遭到被二一或退學的厄運，因此沒有極為堅定的決心，沒有人願意走上這條不歸路。

而技能金獎或乙級證照最大的好處其實是升學加分，對日後求職、敘薪、晉升的幫助遠不及學歷好用，故學術科俱優的學生反而不肯參與儲備選手的遴選，學科成績頂尖者還會被師長勸退，如此可能並非一軍出征又怎能展現最佳成績？

中國砸重金購置先進設備，台灣的技職選手所使用的機台多半陳舊，訓練成效的高下當然立見分曉，且中國獲獎選手的高額獎金與明星光環，也是台灣所望塵莫及的，類似俄羅斯總統普廷親自出席競賽會場為自家選手打氣的場景，那就更是天方夜譚了！

倘若有朝一日技職金牌的榮耀能等同奧運金牌，技職證照也能與學歷一樣獲重視，像小英總統說的「技職教育應該是主流教育」或許可期，但以目前態勢來看，恐怕是難上加難啊！

（作者為高職教師，高雄市民）

翻轉技職教育三帖藥方

◎ 溫順德

技職教育偏離正軌，如自考試制度著手，引導學生重視實作，或可扭轉眼前困局。茲將管見分述如下：

一、改變統測命題方向：目前四技二專統測，俱由科大教授命題，然而每年輪流入闈，且對高職課程不熟，屢出現爭議題目，信度效度均受質疑。建議仿照大學入學，設置統測命題中心，除開辦命題工作坊，培訓命題種子教師，加以啟動徵題機制，儘速建制統測題庫，才能提升試題品質；並設計務實致用試題，方可引導高職教學，強化實作能力培養。

二、擴增技優保送名額：四技二專入學方案，雖有技優保送管道，然全國技藝競賽前三名，方能取得保送資格，且前三志願頂尖科大，僅提撥百餘名名額；現有六十一項職種，數百位金手獎得主，竟難擠進保送窄門，豈非抹煞學子熱情？開放更多保送名額，一則可用豐沛資源，繼續精進專業技能；再則有助誘導學生，投入實作科目訓練，實乃一石二鳥之策。

三、調整入學採計項目：技專考招設計中，甄選入學第二階段，除備審資料與面試，絕少加考實作測驗；聯合登記分發管道，盡以統測成績為準，各種檢定考試績效，全被學科分數稀釋，又與大學有何區隔？技職教育強調實作，甄選入學理應納入，且佔複試比重之半；技能檢定乙級證照、技藝競賽得獎獎項，分發也應酌予加分，才能彰顯學用合一特色。

（作者為高中教務主任，台中市民）