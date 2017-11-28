自由廣場》台灣輻射標準的「笑話」

◎ 劉振乾

食品藥物管理署十一月二十五日緊急發布新聞稿，統一公司產品「預倍保明智膠囊」的原料「山桑子萃取物」被檢出銫-137超標四倍以上。

「預倍保明智膠囊」是眼睛保健類食品，一瓶六十顆。檢驗結果符合法規，但是其原料「山桑子萃取物」，被驗出其銫-137活度達四七七貝克／公斤。這原料是從法國進口，如果依照歐盟的輻射標準每公斤一千兩百貝克，在歐美等地是通行無阻，到台灣與日本卻是違法。關鍵在於標準嚴苛得離譜。

食品的基準值是以表示放射性物質的量的強度貝克（Bq）的單位數值來呈現，使用實效劑量係數，可以換算為表示對於人體影響程度的西弗（Sv）。而實效劑量係數則是在醫學上做了各種實驗訂出來的數值。

如此換算，每一千貝克相當於○．○一三毫西弗。

我們試著計算一下依照歐盟每公斤一千兩百貝克的輻射標準，每天吃一顆「預倍保明智膠囊」，一年下來對身體造成多大的影響。假設一顆重十公克，就是○．○一公斤。一千兩百乘以三百六十五再乘以○．○一，得到四千三百八十貝克，不到○．○六毫西弗。而依台灣驗出的四七七貝克／公斤，更是低到只有○．○二五毫西弗。

○．○二五毫西弗代表什麼？代表搭一次飛機就接受超過這數值四倍的輻射。自然界的輻射，世界平均是二到三毫西弗，在瑞典有五到六毫西弗。搭一次飛機接受○．一到○．二一毫西弗，機師一年接受數十毫西弗的輻射。

在巴西里約熱內盧附近的觀光聖地「卡拉巴利」，一年就有約十毫西弗的自然界的輻射，住在當地的居民樂於在沙灘享受美景。而這數值可是比三一一福島核能電廠事故時，全村避難的福島縣飯館村的劑量還高。

不符合國際水準的輻射標準鬧出的笑話，還包含對於日本核災地區的食品管制。日本農林水產省十一月二十一日發表沙烏地阿拉伯解禁日本食品管制。過去對於福島與宮城以及東京都等十二縣的食品，要提出「放射性物質的檢查證明書」才能進口。即日起不需要此項證明書。

台灣這個國際笑話還要鬧多久？

（作者為台電退休工程師，台北市民）