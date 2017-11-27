在我們開始受國民黨洗腦教育的年代，最常碰到的「作文」題目是「我最敬佩的人」，當年的標準「論述」，不是「國父」就是「蔣總統」，不會是「豬毛」，不知有「經國」、「小平」。有人就把這種童話當「信仰」。

不料年近七十的「小平頭主席」，被問到這個童年問題，答案竟「兩岸」通吃，雞兔同籠：蔣經國與鄧小平是他的最愛，「因為」前者有十大建設，十大改革，後者把中國帶向改革與開放。

國民黨主席的最愛，橫跨國共兩黨，「人間極品」已無份，拉鄧小平以貶習近平，變色轉彎之快，令人咋舌。

蔣經國與鄧小平，在莫斯科孫中山大學「同學」，共青團同志，經歷的都是列寧黨專制「教育」。以後鄧小平在毛家店崛起，還遭整肅，三落三起，才掌大權；蔣經國靠他老子一路崛起，卻敗走台灣以終。

鄧小平在中國搞「有中國特色的社會主義」半吊子改革，政獨裁，經走資，形成貧富落差鉅大，腐敗成風，留下整肅胡耀邦、趙紫陽，和調動軍隊屠殺學生的黑紀錄。他搞「去毛化」，而習近平回頭走「毛化」，「小平頭主席」大膽，居然借鄧諷習。

所謂蔣經國威權只用於肅貪只是白賊話，走過兩蔣時代者心知肚明，而鄧小平與蔣經國分屬國共，一向敵對。劉、鄧「大軍」時代，與國民黨軍不斷激戰；他主導與美國關係正常化，置國民黨外交於死地，還要求蔣經國投降。

如果台灣人還「敬佩」蔣經國的話，應該是因為他堅拒中國招降，並在晚年解除戒嚴，開始民主化。「小平頭主席」把這兩個死對頭列為共同最愛，其矛盾、白賊與騎牆性格又多一番笑話。（作者王景弘，資深新聞工作者）