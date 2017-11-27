社論》誠信正直 讓台灣再度發光發亮

台積電董事長張忠謀最近獲頒企業永續終身成就獎，他在領獎演說中提到台積電的企業社會責任，是讓社會更好，而台積電的經營理念與價值，最重要的是「堅持誠信正直」，執行業務時的法則，第一就是說真話，第二是不誇張、不作秀，第三不輕易承諾，一旦承諾就全力以赴；在公司內部，絕不容許貪污、有派系或小圈圈產生，也不容許「公司政治」（Company Politics，類似中國帝制時期的宮廷內鬥）形成。這些台積電的企業文化，值得民眾深思、學習，共同打造一個積極正向的社會。

國家社會想要進步，需要標竿企業與人物做為一般民眾奮鬥打拚的指引。在台灣，這樣的標竿企業非台積電莫屬，標竿人物則領航台積電三十年的董事長張忠謀亦是不二人選。台積電創立三十年，已成為半導體巨擘，在全球晶圓代工產業屹立不搖，去年營收接近三百億美元，三十年來成長一千倍，製程技術也進步一千倍，原始股東持股至今估計可賺兩百多倍。而台積電產值佔台灣ＧＤＰ（國內生產毛額）的四．一％，若把供應鏈計入，共創造十九萬個工作機會。此種非凡成就，得到國際產業界的肯定，因此全球產業重量級人物紛紛前來台灣出席台積電三十週年慶，蔚為台灣近年一大盛況。

難能可貴的是，台積電處於競爭激烈的半導體市場，不但在專業與競爭力領先，創造頗豐厚的獲利，更把社會責任奉為圭臬，積極參與公益與慈善活動，努力要讓台灣變得更好。尤其，誠信正直的企業核心精神，在今日的台灣更彌足珍貴。當前的台灣社會充滿負面能量，很多人看輕自己也看輕國家社會，把台灣看得一文不值，不懂欣賞台灣的美麗與優點，因此任何事件發生，直接反應就是批判，以正義使者自居，卻忘了檢討自己。尤有甚者，人人皆可侃侃而談，先罵再說，未審先判，仿若查察犯罪的檢調人員或無所不通的全能專家，將媒體或網路當成異端裁判所，鋪天蓋地進行道德刑求，故而打壞人、打弊案的戲碼無日無夜上演，好像八點檔實境秀，滿足了群眾公審的私慾。

其實，批判若有專業與真相做基礎，也不是壞事；然而，目前台灣的氛圍是網民、酸民、鄉民至上，凡事不求甚解，從不管整體文義脈絡，便斷章取義，抓住一、兩句失言，就無限上綱，大發議論，輕率將別人貼上「說幹話」、「慣老闆」標籤，缺乏理性討論，只見情緒對決，造成問題討論的失焦。更且，形成惡性循環的生態︰罵完這件事情，再找另一事件來罵，臭酸之氣瀰漫台灣，永不止歇。

台積電的成就，證明台灣人的智慧與打拚精神可以打造出世界第一流的企業，而在全球產業先驅蘋果與電動車特斯拉的供應鏈中，台灣亦扮演了極重要角色。再者，中小企業是台灣經濟的支柱，裡面更處處有亮點，隱藏很多全球產業供應鏈的隱形冠軍。而半導體從ＩＣ設計、晶圓製造、代工、封裝測試，台灣都是全球重鎮，是別人眼中的無價之寶，以致它們成了競爭對手，尤其是中國挖角、購併、策略聯盟的獵物。儘管如此，在負面思考、不肯腳踏實地的人眼中，台灣經濟與產業似乎已走到末日，台灣勞工只剩低薪與苦勞，只有不斷抗爭與叫罵，才能翻身。殊不知，無原則的抗爭與情緒發洩，只會觸動負面循環，反而永遠無法超脫困境。

台灣並不完美，這些年經濟尤其陷入低潮，但多數台灣人依舊擁有良善的情操與正向精神，只要擺脫失敗主義的悲觀思維，努力打拚，便有出頭天的希望。那些對台灣或自己失去信心的人，且聽聽張忠謀先生諄諄溫厚的話語，永遠保有正向樂觀的心，積極工作，參與公益，如此不但可以使自己發光發亮，更可再度擦亮台灣。