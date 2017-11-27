自由廣場》新北「清樓」 警察有話說

◎ 阿倆

二十二日中和火災，目前的輿論指向違章建築的問題，現在新北市政府要求警察局以「清樓專案」清查違章，不僅失焦，同時也是有法律上疑慮的做法。

家戶訪查本身其實已經是一個有疑問的法規與勤務，事事都要查訪，在當代，這樣的政策概念反而是對於人民資訊自主權的侵擾，無微不至的照料，即是無微不至的監視。而在實務上，家戶訪查事實上也是被民眾視為是一種「擾民勤務」。

首先，既然家戶訪查是一種治安政策，那為什麼人民要接受你警察機關無故當作治安顧慮處所來查訪？二來，家戶訪查在名義上是「治安作為」，那關係消防、建築法規的違章檢查怎麼會是使用家戶訪查處理？不僅法規目的上不符合，在員警專業上也不知如何檢查。

而現在的報復性檢查，實際執行上到底這些是保障了人民，還是反而讓經濟收入相對低的民眾陷入困境的作秀？那如果剛好被稽查的又是其他員警居住的地方的話呢？人民的安全是政府的工作，但是如果只是為了「展現魄力」，而濫用警力喧嘩的執行不知所云的工作，甚至只是在推人上火刑架，那警察人員就只是政府手上過勞的戲偶罷了。

這種一時興起就胡亂使用警力的行為，讓人不禁懷疑侯副市長到底是依據自身警政專業判斷，還是只是在用警力作秀？我國這種首長濫用警力去做政治表演的行為，正是素來的行政惡習，也是警察勤業務越來越龐雜而遠離專業的主因！

警工會認為，面對違章建築社區，需要的是基礎設施提升、協助居民改善經濟社會生活，而不是盲目地擴大查緝。要處理問題，就正視真正的禍根，以房價合理化、公共住宅等包容性政策，去改變違章社區／住宅的困境，而不是揮霍警察人員的血汗去塗抹掩飾你們的無能。

（作者為台灣警察工作權益推動協會，現職警察）