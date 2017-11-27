自由廣場》蔣萬安是柯文哲的剋星

◎ 陳財能

因為立法院「一例一休」的修正爭議，既讓蔣萬安有了擺脫蔣家權貴公子形象的契機，又頓時成為疲弱無力國民黨的「新站神」。洪耀福稱丁守中是悲劇人物，自然有一番弦外之音。但與此事無關緊要的柯文哲，為何要以他可以站十幾個小時的酸言，來貶低蔣萬安爆紅的氣勢呢？

柯文哲以民進黨為基礎，在馬英九執政失敗及人民厭惡連勝文權貴形象的氛圍中，吸納中間淺藍選票而當選台北市長。正常而言，柯應該與二○一六年取得中央執政的民進黨密切合作，然而，柯卻政治轉向，自二○一五年起接受中國「兩岸一家親」的侵台論述，到今年上海雙城論壇加碼「兩岸命運共同體」與「夫妻同床論」，搭配持續砲打民進黨執政績效。

就政治現實，國民黨在台北市仍有穩定四成的基礎。柯文哲既不想承擔民進黨來自中國的打壓及內政改革的矛盾，更要收攏在「中國因素」影響下的「紅藍選民」，及擺脫與民進黨關係的包袱，以獲取未來最大權位。因此，政績不佳的柯文哲，當然要操弄「超越藍綠也靠紅」的權謀，頻頻游移至「向藍海、觀紅顏」的位置。然而，出身正藍軍、高學歷又年輕斯文的蔣萬安異軍突起，擾亂了柯的政治規劃，成了柯連任市長及想定未來的剋星。

文謅謅的蔣萬安，突然化身為勞工權益的捍衛者，顯示他具有靈敏的政治嗅覺與企圖，並為日薄西山的國民黨，注入一股「我將再起」的激情想像，特別是對吳敦義奪取台北市長選舉的亟想。因此，若國民黨最後推出蔣萬安，除了成為柯文哲的剋星外，勢必牽動民進黨在台北市長的布局，並鬆動與柯關係的必然性。當蔣與柯相互競逐「藍海紅顏」形勢既定，民進黨自推候選人來鞏固四成選民的三方戰局，將日益明朗。

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）