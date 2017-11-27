自由廣場》（澄社評論）撕掉公車洞洞貼 搶回風景

◎ 畢恆達

公共空間的主體是誰，是一個亙古持續的發問。戒嚴時期黨國體制下的台灣，公共空間中充滿威權政治的圖騰與文字，像是國父與蔣公遺像，以及反共抗俄、保密防諜、莊敬自強等字眼。解嚴後，城市則被資本企業所攻佔，一幅幅廣告看板平地而起。只要有權，要不有錢，就可以在公共空間中大肆宣揚自己的意識形態或產品。市民只能被動地接受或抵抗。

世界知名的街頭藝術家班克西（Banksy）曾經舉辦一個名為Brandalism的展覽。這個字由brand（品牌）與vandalism（破壞公物）所鑲嵌而成。過去，大眾認為塗鴉是破壞公物的行為（graffiti＝vandalism），班克西則指出，品牌、廣告才是破壞環境真正的元凶。都市中，建築物的立面淪陷了，接著捷運車站與車廂也淪陷了，然後公車車廂也無法倖免，全部為各種商業廣告看板所佔據。

市中心的捷運路線經常在地底運行，快速移動中，乘客不知地上風景為何物。許多旅遊書籍因此會建議旅客到了陌生的城市，可以選擇一條貫穿城市的公車路線，沒有特定的目的地，搭公車來體驗這個城市。然而隨著技術的改良演進，車體廣告從公車窗戶的下方，繼而讓洞洞貼一舉攻佔而遮蔽了窗戶。廣告的尺度加大，訊息更清楚，但是也苦了搭車的乘客。雖然並非完全遮住視線，但是覆蓋窗戶的廣告，讓搭公車成了一項極不舒適而焦慮的體驗。廣告讓我們看不清楚街道上公車站牌的名稱，無法自在欣賞車外的人文風景，也讓眼睛極度不舒服。

十年前，巴西聖保羅市在市民公投與市長的支持下，通過《城市清潔法》，移除一萬多個廣告招牌，讓聖保羅的市容煥然一新，民眾也重新發掘城市的魅力。維也納的藝術家用黃色的紙將都市中所有廣告包起來，結果撲天蓋地的黃色，讓我們驚覺原來商業廣告如此塞滿了我們的視野。他國大膽創新的行動，值得我們景仰與學習。

搭公車是我們體驗城市很好的移動方式，目前看起來廣告勢不可擋，但是也請業者與公共運輸處維持基本的道德底線，不要繼續戕害乘客的眼睛了！讀者如果也深為洞洞貼所苦，也請勇於集結發聲。讓公車的窗戶透明，還給乘客美麗的窗外風景。

（作者為國立台灣大學建築與城鄉研究所教授）