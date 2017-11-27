自由共和國》林盈達、李忠憲、張順志、林宗男、吳明蔚、紀國鐘、鄭桓圭／科技組織、定位與鏈結的改造（下）

經濟部（資料照）

林盈達／交大教授、李忠憲／成大教授、張順志／成大教授、林宗男／台大教授、吳明蔚／資安創業家與駭客、紀國鐘／總統府國策顧問、行政院政務顧問、鄭桓圭／中科院監事、漢翔董事

組織改造：上游的科技部、下游的經濟部、協調考核的科技政委

要解決現存科技政策的三大問題：架構錯置、目標雜亂、鏈結薄弱，必須進行組織改造（re-organization），而後是價值鏈的定位改造（re-positioning），最後將各方重新鏈結（re-chaining）。

首先，組織改造的重點是將「還沒生出來的」產業與新創歸科技部管，「已經生出來的」產業與公司歸經濟部管，兩邊協調的事項歸科技政委管，也就是科技部在上游「生」，經濟部在下游「養」，科技政委是上下游的「節流閥」。至於負責衍生新創的工研院與資策會，以及科發基金應歸科技部，所有屬於「投資環境」及科學園區歸經濟部，科技政委只專注協調考核，而不指導與分配預算，若預算已切割好，科技政委就無預算分配的問題。

定位改造：法人做莊用學創產、扶持創投產業、打通國內採購場域、連結全球市場

除了上下游分工清楚的組改，善用超過一千億的科技預算，才能重新定位各部會、法人與大學，創造新興產業。接受科技預算補助的計畫，應該創造相當比率的產業價值，其比率依學術與產業特性決定，大學被賦予較多學術性ＫＰＩ，而法人被賦予較多產業性ＫＰＩ。

法人科專首重新創，可以是成立新公司的「spin-off」，也可以是團隊加入現有公司、但新增產品線的「spin-in」，除了技術與人出去，也可以是只有技術出去的「技轉」，其他ＫＰＩ都變次要，組改後的科技部長有責任跟立法院預算中心溝通，「誓死捍衛」法人的「功勞ＫＰＩ」不被「苦勞ＫＰＩ」干擾。要增加新創的力道，法人可以「做莊」，定義新興戰略方向，盤點關鍵領域技術地圖，利用大學新創產業，填補大學的「大Ｒ小ｄ」及廠商的「大Ｄ小ｒ」。大學的研究也應區分為「學術型」與「產業型」，學術型是追求國際化的「學術影響力」，產業型是追求技轉與新創的「產業影響力」，科技部應增加產業型研究的比重，並導引「科技大學」往產業型研究發展。

經濟部則應專注改革投資環境，特別是解決五缺及扶持「早期創投產業」，讓資金不是新創的障礙，並且幫企業級與電信級產品建立「國內採購場域」的「公平競爭機會」，打破此類產品都是外商產品的生態。或許有人會說ＷＴＯ不允許市場保護主義，但那是指太高比率的市場做球給國內廠商，若做球方式夠公平、且國產品只佔三十％，不會有市場保護的疑慮。

鏈結改造：協調上下游、考核各部會

科技政委有太多的協調角色可以扮演，科技部催生的新創成立後，從長大到上市需要許多資源，經濟部應該形塑可提供充足資源的生態，若資源不足，科技政委應介入協調。科技政委也應肩負產官學研的緊密鏈結，提升產官、產研、學產、產學研之鏈結程度，以平衡計分卡（Balanced Score Card，BSC）之財務、客戶、流程、創新四個面向，建立體制化的考核標準。

建議方案

科技政策的願景：領研創產─領先貢獻國際研究、持續創造新興產業

組改：

一、上游研發：經濟部技術處與大半工業局移轉至科技部，工研院、資策會等眾多法人整併並改隸屬科技部，科技預算一併移轉。不涉及修法者可先行，包括法人整併與改隸、業務移轉。

二、下游環境：科技部科學園區改隸經濟部。

三、節流閥協調考核：科技會報辦公室縮編，科技政委只負責協調上游的科技部與下游的經濟部與各部會，以及體制化的考核，不具預算權與指導權限。

定位：

一、重現法人新創活力：移轉科技部後，科專成果只看衍生spin-off、spin-in及技轉，自籌款應該是這三項及其相關委託計畫之功勞型收入，使工研院、資策會等法人重新定位為新創的育成中心，改造前幾年不管考自籌款，避免苦勞型自籌ＫＰＩ拖累轉型。法人做莊，大量利用學界與社群能量、業界實戰驗證場域，共同努力新創與技轉。

二、平衡大學的學術及產業：科技部改變對大學的目標管理，學術型計畫只看國際學術影響力，以論文被引用數為首要；產業型計畫只看產業影響力，以衍生新創與技轉為首要，並增加產業型計畫之比重至四十％以上。

三、解決投資五缺：經濟部專注改革投資環境，扶持早期創投產業，解決投資者五缺問題，利用法規、行政命令、租稅獎勵、而非研發經費補助，全面性改革投資環境。

四、以政府及電信採購培養具潛力產業的龍頭廠與衛星廠：經濟部應選擇有潛力產業為本土廠商建立採購案的「公平競爭機會」，例如，以經過「檢測認證」品質把關的「共同供應契約」，打通政府採購國產品之管道，督促ＮＣＣ於電信執照更新時要求電信業者，在本土廠商尚有競爭力的項目，建立類似的公平競爭機會。經濟部也應協助產業連結全球市場，促成業者「打群架」推出完整解決方案，在被評估台廠有機會的新興產業，培養「兩家互相競爭」的龍頭廠及一堆衛星廠。

鏈結：

一、上下游協調：科技政委與科技會報應協調各部會，提升產官學研鏈結強度，例如，幫科技部協調經濟部訂定早期創投獎勵方案、幫經濟部協調ＮＣＣ要求電信業者為國產品建立公平競爭機會。

二、跨部會考核：科技政委對有分配到科技預算的各部會，進行平衡計分卡的考核，每年公佈考核成績，例如，依產業別分別召開年度產官學研鏈結高峰會、考核鏈結及生態問題解決進度、法人用學創產之績效，及科技部產業型計畫之產業影響力，並且建立早期創投產業的進場和退場機制。