自由廣場》上課時間的城鄉差異

◎ 邱世長

有民眾在國發會「公共政策網路參與平台」發起提案，擬將高中、國中小的上課時間改為「九時至十五時」，目前已通過附議五千人門檻正式成案，依規定教育部必須在六十日內，也就是明年一月廿四日前回應此項議題。

筆者支持「公共政策網路參與平台」這個機制，但認為高中、國中小的上課時間改為「九時至十五時」，必須要有配套措施，否則「城鄉差異」可能會扭曲「政策美意」！舉例來說，都市地區家長收入較高、工作繁忙，通常會安排小孩學習才藝或課業補習，當然希望早點放學。例如學生要補習英語、作文等學科能力，另外再學習美術、心算、跆拳道、舞蹈等才藝，光是舞蹈又可分為民俗舞、國標舞、芭蕾舞…等等，不勝枚舉，學生「不欠才藝」，只欠「睡眠」，因此讓學生「睡飽、睡好」，就成為家長心中的期盼！

反觀鄉下地區的家長，「多數家長」（不是全部）可能並沒有太多收入，足以提供學生去學習各項才藝，又怕小孩「太早放學」無處可去，只會四處趴趴走，還怕小孩因此誤交損友被帶壞，這些家長可能期盼學生留在學校的時間「越久越好」，因此，收費較低的學校「課後班」，在偏鄉地區永遠有其「市場」！

筆者建議，「學生上學」時間可以延後，至於「放學時間」，仍維持現制在下午四點統一放學。

（作者為教師）