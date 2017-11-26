自由廣場》台灣職棒哪來六隊？

◎ 許輝煌

二○一七首屆亞洲職棒冠軍賽，台灣職棒聯隊兩戰皆墨，慘遭淘汰，敲碎不少國內球迷的心。在捉對廝殺的預賽中，台灣兩仗合計只得二分，不及南韓得到的八分和日本得到的十六分，顯現台灣棒球實力脆弱不穩，不敵日韓。

台灣把棒球視為國球，各級學校棒運發展蓬勃，國際比賽屢獲殊榮；偏偏在球技最臻成熟、成分最被看重的成棒賽事上，台灣一旦對上日韓，總維持贏少輸多的局面。此何以致之？恐怕與職棒競爭隊數不足脫不了關係。

倘以「職棒球員入選國家隊篩選率」的簡單數據觀之，南韓（六隊）是十六．七％，日本（十二隊）是八．三％，台灣（四隊）是廿五％。雖然球是圓的，不到最後勝負難料，但在台日韓職棒皆具一定水準的前提下，選手頂尖程度便成奪牌關鍵；台灣派遣排名前廿五％的選手和南韓前十六％及日本前八％的選手比賽，勝敗或許早在意料之中。於是蔡英文總統提出台灣職棒至少要有六隊之說。

逢此困境，關心職棒發展之相關單位，何不想想在現有四隊外，誰適合來籌組第五隊？

筆者認為可從國內各企業或集團的「屬性組合」來篩選：一、橫跨日化、食品、觀光休閒等民生相關的企業或集團。該企業或集團是橫跨民生用品、食品、觀光休閒…等領域，包括吃喝玩樂外加住宿通通都有，且產品觸及末端消費者，如此既可以B2C模式發展品牌忠誠度，此乃適合經營職棒球隊的典型企業；倘若能將產品宣傳與球隊賽事活動串聯，必能助益市場發展。

二、廣告費用高及需經常播放才有效益的企業或集團。從公開資訊觀測站公開財報來看：上市櫃企業或集團的廣告費每年花費三至四億元以上者頗多；如能將其部分預算留用，足以負擔一支職棒一年上億之虧損。更何況賽場上，職棒球員渾身上下都是廣告，不管貼的是麥仔茶、洗髮精、沐浴乳、遊樂園或飯店名稱，這一年的曝光時間至少一百場比賽，若每場二．五小時計則曝光量二五○小時，其效果豈是商業廣告可以等量齊觀？所以轉移部分商業廣告費來支應職棒球隊虧損應屬值得。

三、熱愛國球發展，想提升企業形象的企業或集團。以國球來連結企業相關產業。例如：遊樂區及飯店內均須包含：食、衣、住、行、育、樂。但台灣遊樂產業同質性高，有著「資本支出高、現金回收慢、獲利狀況差」特性，源於人造設施新鮮感容易消退所致，企業如能整合主場比賽，球員站台，廣告代言與吃喝玩樂住宿，整合促銷，外加延伸性商品，應能對企業形象起到加分效果。

台灣若能再擴增職棒隊數，應可提升球員比賽競爭環境。話雖如此，這做來恐不容易。據說每一千萬人口市場方能維持一支職棒球隊，也因為台灣人口少加上夜間節目選擇性多，更無法讓「進主場看球」成為一城居民的重要消遣。當企業家認為台灣職棒缺乏獲利空間時，「小英政府職棒六隊」的願望，最後恐怕只能與球團擔心大餅被瓜分的心態下繼續糾葛，到頭來還是望球興嘆。

（作者為國立中正大學企管系博士生）