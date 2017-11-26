自由廣場》國會自我閹割調查權

◎ 劉一德

為追查慶富獵雷艦採購案，立法院財政委員會、外交及國防委員會一口氣成立兩個「文件調閱小組」。態度看似積極，實則唬弄國人。因為經驗顯示，重大國政事件，當立法院成立「調閱委員會」或「調閱小組」時，即代表案件將石沉大海。

遠的不說，近五年來，立法院所成立的「調閱小組」，包括「憲兵濫搜案」、「浩鼎案」、「服貿案」、「違法監聽案」、「核四案」等，調閱過程除了讓立法委員狗吠火車，表演、宣洩之外，根本無法實質影響行政機關的處置與司法機關的偵辦。所有案件終將船過水無痕的結果，一再折損國會的形象與尊嚴。

國會調查權在各國國會運作上，係國會行使職權的必要性權力，也是國會固有權力，民主先進國家國會，無不具有完整的國會調查權。國會調查權可以使立法院從行政機關及外界取得相關資訊，進而完成良善之法律；可以監督政府部門的行政作為與活動，將失職或不法移付彈劾或懲戒。國會進行調查時，透過「聽證會」抽絲剝繭，發現與調查目的有關之事實與真相，以落實國會監督。

但立法院現行的文件調閱制度，只是國會調查權的一小部分，連最基本的「強制聽證」都付之闕如。且依立法院職權行使法規定，「查閱人員對機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或為其他複製行為，亦不得將文件攜離查閱場所。」限制重重。更不要說，何者為機密文件，立院毫無置喙之餘地。如此破敗的國會監督機制，豈能回應國民之付託。

國會調查權早在二○○四年依大法官會議第五八五號解釋確立，只要立法院配套修法，即可落實。但二○一六年以前的國民黨，服膺於行政權獨大，及懼怕民意監督的威權思維，挾其國會優勢，一再杯葛國會調查權之修法，致使國會調查權法制化，至今延宕不決。

本屆立法院，包括民進黨、國民黨、時代力量等黨團，紛紛提出國會調查權之修法草案。各版本內容雖有差異，然方向一致，藍綠有志一同，難能可貴。但召開過一次審查會後即遭冷凍，國會自我閹割調查權的原因，繪聲繪影。

首次掌握國會多數的民進黨，與其任國會自甘墮落的流言四起，不如誠實面對過往對人民之承諾，將國會調查權修法，列為本會期優先法案，即刻進行黨團協商，三讀通過，以建立可長可久的國會調查權制度。成立再多的「文件調閱小組」，終究只能扮演「行政院立法局」角色，讓立法院更加不堪而已。

（作者為台聯黨主席）