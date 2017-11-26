自由廣場》不成比例的空污恐慌

◎ 高志文

台大張老師廿三日認為本人引用空污與運動研究有缺失，不應告訴民眾目前空品下「可正常從事戶外運動」。

事實上，這是二○一四年美國環保署與疾管局研擬的「關於學校空污旗體育活動指引」，開宗明義目標：「促進孩子的體能活動」，AQI達一○一至一五○（PM2.5八十九至一三八微克／立方公尺），學生仍可正常從事戶外體育活動（除少數有特殊健康問題之族群）。根據WHO最新​全球​空污報告，全球一半以上城市居民，住在PM2.5年均超過廿五微克／M3​的地區，（台灣為較佳的廿一微克且過去幾年年年下降），全球只有不到十分之一民眾居住在十微克／M3高標準的空氣品質（一），多數是地廣人稀的與高度限制燃油汽機車的城市。WHO或任何國家的衛生環保單位，從未建議在目前​台灣​的空品​下​（年均值），有任何限制戶外活動的必要。

沒人不希望改善空氣品質，事實上，台灣空品呈現穩定改善狀態（過去幾年人人聞之色變​的​PM2.5也下降三到四成）（二環保署空污年報）。有點歷史感，就知道台灣早告別六、七、八○年代黑衣領、黑鼻孔​的空污黑暗​期​，我們正呼吸著台灣自工業革命以來，最佳的空氣品質​，​雖然還不夠好，但告訴民眾目前空品，不要外出運動，完全是讓恐慌取代了事實的錯誤，代價是不成比例的空污恐慌造成社會經濟損失，​讓​空污成為無所不在、無所遁逃的巨大健康夢魘，讓民眾幸福感劇減，更造成日常活動如學生戶外體能活動受到影響，進而造成無必要的​慢性病等​健康​、​經濟社會巨大損失。

（作者為台北醫學大學博士）