自由廣場》自由心證未免太自由

◎ 愚工

二○一六年總統、立委選舉前，國民黨新竹市黨部席開千桌，「款待萬名選民」的「公然賄選」行為，獲判無罪。法官的理由是「衡諸我國目前之社會經濟狀況，一般人應不致因接受上述之餐點招待，即將之視為賄選之不正利益而有對價關係，是該萬人餐會之餐點應認尚難影響選民之投票意願」。立法院民進黨團總召柯建銘質疑台灣又出現「恐龍法官」，痛斥司法判決不公不義，恐「徹底摧毀台灣民主核心價值」。

法官以「衡諸我國目前之社會經濟狀況」，餐會之餐點「尚難影響選民之投票意願」做為無罪判決的理由，實在非常恐龍，也再度讓社會大眾「尚難有尊重司法威信之意願」。為什麼呢？如果請客吃飯「尚難影響選民之投票意願」，那麼「衡諸我國目前之社會經濟狀況」，送三五百塊或一千塊是否就能據此判定「影響選民之投票意願」呢？根據法官的邏輯，將來被控受賄的官員可振振有詞地說，「衡諸我家的經濟狀況」，一百萬「尚難影響我執法之公正性」，而不承認犯行。

是否賄選，是否行賄受賄，法律有一定的金額規定，法官應依此金額論罪，而不是憑空想像是否會實質影響受賄者的意願。三五百塊或一千塊或一百萬，何者才會產生「實質影響力」要依法律規定來判，不應任由恐龍法官「滋事妄想」，如此將徹底摧毀台灣社會的公平與正義準繩，如此將徹底摧毀司法的品質與誠信。

（作者業商）