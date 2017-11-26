自由廣場》郵輪旅遊的友善環境

◎ 蕭嘉弘

港務公司統計，今年底我國的郵輪旅客將突破百萬人次，市場居亞洲第二大，台灣的旅遊地景呈現新的風貌，但國外旅客比例偏低，不到一成，需要政府將眼光放遠、跟上腳步，積極打造郵輪旅遊的友善環境，留給國外旅客好印象，建立國際口碑。

以我國停泊第一大港基隆港為例，交通輻輳之地，港口友善程度仍不足，往往國外郵輪旅客下了船，只有對面的長榮酒店和便利商店可去，基隆多雨，市區的騎樓顯得壅塞，主打的小吃，也較難吸引外國旅客目光。

基隆有先天的海陸交通優勢，人口近四十萬，通勤比例高。新加坡的郵輪港口，一進大樓以為到了台灣的百貨公司，人聲鼎沸，連通道往地鐵不遠，計程車排得井然有序，一次可同時五輛車的客人上車，展現交通疏導的高效率；那基隆呢？

回想台北車站由於知名百貨集團進駐，有如醜小鴨變天鵝，以前很少有旅客會走上二樓，現在卻成了賺錢的金雞母，成功製造商機，也曾吸引高雄市議員質詢關注，具體改善和提升高雄車站的形象。

人潮就是錢潮，基隆港務大樓也可以向百貨集團招手，招標洽談合作，相信不但能服務更多在地和外縣市同胞，也能讓外籍旅客隨意輕鬆走走，減緩交通的壓力與疲憊，留下進步城市好印象，更幫基隆市港賺銀子，創造多贏。便利的交通工具，清楚的多語服務指示，不論是搭船出國回國或造訪的外籍客，都能覺得在基隆港，片刻都是好樂事，高雄台中引為模範學習，讓我國郵輪旅客量未來再創新高，成為名副其實的美麗休閒海島國家！

（作者為英語導遊）