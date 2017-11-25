社論》結盟為求多贏 拆夥要有本錢

台北市長柯文哲（中）連任之路，面臨藍綠及第三勢力挑戰。（資料照，記者方賓照攝）

一例一休修法委員會現場，時代力量黨團總召徐永明占住發言台超過十一個小時，而國民黨立委蔣萬安發言兩個多小時杯葛議事，藍營統媒趁機為「新站神」美言幾句，隱約指向最佳台北市長候選人。台北市，往昔黨國體制的核心地帶，民主化之後仍是黨國的最後堡壘。以故，藍營點將台北市長人選，口袋名單總不脫權貴關係人，嗅不出基層的草根味。這樣的點將錄，在民主時代要贏得多數民意，可能要靠運氣。

其實，即使是國民黨人都可能會納悶，為什麼權貴關係人總是屬意在台北選，而不出征人口結構迥異的其他縣市。答案可能在於，他們認為台北市是他們的圈地，台北市的選民素質不一樣。不過，至少陳水扁與柯文哲，打破了這種黨國迷思。台灣在民主化，台北市也在民主化，隨著客觀形勢的演變，台北市的選舉也終將正常化，不再比黨國血統，而是比資歷、能力、創意。未來，國民黨要光復首都，繼續迷信權貴關係人，恐怕只會成為對手的天賜良機。

話說回來，即使在今天，台北市也依舊是民進黨的艱困選區。二○一四，民進黨與柯文哲結盟，趁著公民力量崛起的勢頭，擊敗權貴關係人連勝文，當然其中還有馬英九執政失敗的背景。這場非典型選舉，顛覆了台北市的政治傳統，只不過，國民黨在首都的失敗，未必能直接解釋為民進黨在首都的勝利。當年的首都選戰氣勢，溢出到台灣各個選區，民進黨因此取得前所未有的地方版圖，奠定二○一六完全執政的基礎，則是不爭的事實。二○一八，故事還會重演嗎？大家且拭目以待。

值得注意的是，雖然柯文哲在台北市有穩定支持度，在全國也有較多的年輕支持族群，但他的若干立場與民進黨時起磨擦，特別是經常砲打中央，包括前瞻建設計畫，讓民進黨與支持者牙癢癢。於是，著眼於柯文哲的氣勢與班底不如二○一四，民進黨內早已出現主戰派，主張二○一八推出黨籍候選人，與柯文哲正面決戰。綠營與白營的矛盾，則給予欲振乏力的藍營不少想像空間。搞不好，二○一八台北市又出現三國演義也說不定。

選舉無師父，不到投開票，不知鹿死誰手。但有觀戰經驗的人都不難看出，二○一八地方選舉與二○二○中央選舉，是有連動關係的一盤棋。二○一八的版圖增減，尤其是首都的合縱連橫，幾乎可以視為二○二○的風向球。對於完全執政的民進黨而言，以目前的政績表現與社會觀感，再加上後中共十九大兩岸關係的變數，二○一八的成績單不容易比二○一四亮眼。台灣整個政治版圖，國民黨在萎縮當中，但民進黨尚未穩定過半。在這樣的想像下，民進黨、白色力量、時代力量的分合，會產生怎樣的政治力學變化，尚難定論。所謂「太陽花崩潰了」，年輕世代感受如何，不宜輕忽。

民進黨完全執政，自有行政利基。但在人民權利意識高漲的今天，老實說，在野者也有其民粹優勢。一例一休修法，長期漠視、打壓勞工的國民黨，竟然將自己型塑成勞工代言人，而民進黨卻淪為工運勞團的抗議對象，便是攻守換防的諷刺畫面。民進黨人不能忘了，二○一四、二○一六連戰連勝，並不是該黨多麼天縱英明，而是隨著公民意識覺醒、太陽花學運、柯文哲旋風而水漲船高的。至於一年半來，民進黨的改革與施政是加分還是減分，都可以做為與白色力量、時代力量分合的參考指標。

民進黨難得完全執政，「維持中華民國現狀」，避談國家正常化，難免讓基本支持者失望。而且，民進黨的兩岸論述，趨近國民黨、柯文哲而非遠離。可以想像，二○二○大選，民進黨在這方面的市場區隔，可能占不到以往的便宜。於是，拚經濟以改善就業所得的有感政績，將成為新的吸票亮點。假使在這方面沒有把握，便更應該盡可能化異求同、結盟多贏。只看二○一八、不看二○二○，只怪盟友不夠朋友、沒想有沒有拆夥的本錢；這樣的情緒性思考，甚至缺乏遠慮地付諸行動，二○一八恐怕會吃虧在眼前。