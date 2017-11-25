◎ 林志都

又到了百貨公司週年慶的季節，一位友人看到百貨公司前等著停進停車場的長長車龍，慨嘆說：「這哪裡像是經濟不景氣呢？」這些年來廠商與通路似乎窮盡任何藉口，都要將商品打折賣給你我；於是原本只有週年慶與換季特賣，現在還有年中慶與春夏秋冬的購物節；甚至近年來分別源自中國與美國的光棍節與黑色星期五特賣活動熱潮，也從網路電商商場，延燒至大大小小的實體賣場。但是這樣的折扣不斷，真的表示台灣經濟良好嗎？曾在百貨公司設過服飾專櫃的家中長輩，對這樣的現象有一針見血的評論：「如果景氣好，隨時都可以買，何須等到有折扣時才去人擠人搶購？」

台灣的內銷市場逐漸萎縮，不只是因為有很多人到國外工作，導致國內消費不振，台灣的薪資二十年以來幾乎未漲，而物價卻節節高升。廠商憑藉壓榨勞力成本與低估匯率，來維持許多已經不夠有效率的產業，最近在一例一休修法周遭的爭議，也凸顯台灣勞工薪資普遍過低，必須靠加班來多爭取一點錢，維持不易的生活之窘境。台灣政府應該盡可能提高薪資，同時協助並逼迫我們的產業轉型到高附加價值的產品與生產模式，將已經不再安全環保、沒有效率的生產模式與產業淘汰，才能讓大家都不需要靠著無盡的折扣活動大肆擠破頭採購，製造另一批過勞的賣場人員。 （作者為文字工作者）