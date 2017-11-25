自由廣場》警消取才制度出問題

◎ 吳念慈

今年警察特考總錄取人數達三千零六十七人，不過仍有單位招不滿開缺人數，計有二百六十七人。依考選部統計，今年警察特考報考人數達一萬九三七四人，其中三等消防警察類科開缺十五人，全數未過，四等消防人員開缺七五○人，僅錄取五九○人；四等水上警察開缺一五九人，最後僅錄取六十七人，招才缺額嚴重。考選部長蔡宗珍說明，應是考科跨及領域太廣，自明年起，較為艱深的工程數學考科將予刪除，改考微積分，希望得以改善招募不到人才的窘境。然本文以為警消招才遇阻，不是考科出問題，而是整體制度出問題。

所謂整體制度出問題，可以從考試、訓練、用人等方面加以說明。就考試部分，考科應與其工作方面有高度關聯性，以上述改考科為例，若工程數學為工作所需之必要專業知識，此時縱使再艱深，仍不得予以刪除。又若非必然所需之知識，亦不必找其他科目替代，仍應將考科與工作作一緊密連結，如此，方不失考試取才之意義，否則拿「微積分」取代「工程數學」，實在無何實益。再就訓練而言，訓練應是為日後工作所作的準備，也因此，應凸顯個別專業的差異，予以不同類別與性質之專業訓練，而非行政警察、刑事警察、交通警察、外事警察、消防人員、海巡人員都同受一樣的訓練與管理，僅有極少部分科系受到其他較為專業之訓練，否則失去訓練意義的訓練，就好比是讓這些初入警消行列的新鮮人，未攜帶任何武器，赤裸裸進入戰場般地可怕。另就用人方面，讓警消工作確實達到專業化，讓人才適得其所，專業分發，專業任用，讓業務明確權責。

惟有從考、訓、用三方面同時著手，讓徵才、育才、用才及留才制度更臻完備，如此才能徹底解決警消缺人的困境，否則頭痛醫頭、腳痛醫腳的作法，恐難擺脫淪為失敗政策的命運。

（作者為警察機關職員）