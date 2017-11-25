自由廣場》老舊建物沒出事是命大

◎ 莊均緯

新北市中和區人為縱火造成九死二傷的重大傷亡，而此公寓房東竟以木造違法隔間及違法增建，為火勢迅速蔓延致災的重要原因，但這僅僅是都市老舊社區中長期潛藏的危險因子之一。

我國都市計畫地區面積僅占國土面積的十二％，但八十％以上人口多集中居住於此且大都屬於老舊建物，水電管線老舊、違建加蓋嚴重，多數區內道路狹窄，消防設施不足，居住環境品質不佳，除安全管理不易，也造成建物耐震安全不足的疑慮；另老舊社區常為經濟較弱勢的民眾租屋或聚居，甚至有不少獨居、臥床或行動不便者，一旦發生火災、地震，其因應災變能力不僅偏低，災情亦可能較為嚴重，為都市發生災害的高風險地區。因此，民眾若居住於密集之老舊社區，更應與鄰居間共同關心自身環境與公共空間，檢視是否存有潛在的危險因子，有無建物違建加載，未依建築法提出申請進行裝潢，拆除建築室內結構物等影響耐震安全疑慮；是否有消防搶災緊急設備及通道不足，以及社區排水溝有無阻礙可能造成淹水等問題，都應有所警覺，以預防災害發生及提升社區的緊急應變和自主防災能力。

惟老舊社區若確實存有安全風險而需更新重建時，在目前政府嚴格管制都市更新、受限更新單元劃定基準限制，或無法適用都市更新條例獎勵規定，以及居民期待整合改建之路遙遙無期之情形下，民眾可以考慮立法院院會於一○六年四月二十五日三讀通過，總統於一○六年五月十日制定公布的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，其主要為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，改善居住環境，提升建築安全與國民生活品質而制定。

故在「都市更新條例」修法緩不濟急之下，藉由「都市危險及老舊建築物加速重建條例」施行推動，對於危險及老舊建築加速重建，提升建築耐震需求，改善老舊危險社區居住環境，確實保障民眾居住安全，對台灣整體都市更新發展是正面的、合適的，民眾亦可迅速解決老舊建物耐震及消防安全問題，更要注意周遭住戶建物若有異常增建、拆除等行為，亦需進行關切了解，避免災害的發生。（作者為台灣省土木技師公會常務理事暨技師報社長）