社論》力抗中國武力與經濟的軟硬兼攻

中共十九大結束後，中國軍機似乎又有迫近台灣的新模式。國防部長馮世寬研判，中國準備做一個非常實際的攻擊航線到西太平洋。圖為十一月二十二日中國IL-78加油機與蘇愷-30戰鬥機穿越巴士海峽。（國防部提供）

中國各型軍機多架，近來多次繞行巴士海峽、宮古海峽、西太平洋，從事跨島鏈遠海長航訓練。中共十九大結束後，中國軍機似乎又有迫近台灣的新模式。國防部長馮世寬研判，中國準備做一個非常實際的攻擊航線到西太平洋。反觀，獵雷艦案，蔡總統下令「儘速懲處、坦蕩調查、明快處理合約」後，國防部公布首波名單，包括十二名將領、十一名校級軍官，被記申誡二次至二小過不等懲處，且不排除再提新一波懲處。中國武力威脅徒增，國艦國造卻橫生枝節，對國家安全當非福音。

而梵蒂岡宣布與中國進行「藝術外交」之際，卻傳出北京下達梵蒂岡、帛琉限遊令的消息。胡蘿蔔與大棒子相互為用，威脅利誘我邦交國，堪稱巴拿馬事件的後續。另，有澳大利亞議員證實，幾年前台澳進行自由貿易協定談判，因為中國施壓而停擺。顯然，中國不僅一再使用其惡勢力，對台灣進行全面性的外交戰，且企圖窒息台灣的國際經貿空間。如此經濟窮台，其目的無非是，迫使小英政府延續馬政府的經濟鎖入中國路線，也就是以經逼統。

在經濟窮台的另一方面，從三中一青、藍八縣市、一代一線，到招聘台灣教師、吸引天然獨世代赴中就業，又是以實質利益統戰磁吸的操作。北京應當已經越來越清楚了，「政治統派」抵擋不了台灣民主潮流的沖刷，於是另闢蹊徑改而培植「經濟統派」，一如過去三十年來卵翼紅頂商人。未來，在中國有實質利益掛勾的「經濟統派」，不但對民主進一步深化有免疫力，甚至還可以回過頭來扭曲民主運作。中國把經濟的軟武器當作硬武器來用，這是台灣的新課題。

經濟窮台，利益磁吸，其兩手運用的成效，端看台灣經濟表現是否予人可乘之機。當前的台灣，彷彿外患已經侵門踏戶了，大家還在爭辯中餐要點什麼菜。賴院長上任後，正面處理一例一休爭議、五缺，而朝野之間、企業與工運勞團，仍為修法「左右」為難、爭論不休。社會上多數支持的彈性，無法在國會獲得共識迅速完成，反而演出「左右」對抗、少數衝撞的戲碼，這對台灣改善投資環境、經濟振衰起敝是正是負，不問可知。

同樣地，台海軍力平衡早已向中國傾斜，美國方面不斷表達憂慮、提出警示。但國軍的軍紀、軍魂、軍力，每當發生軍中負面案例時，總是喚醒國人暗黑的聯想。而軍官、士官、兵源皆面臨人力短缺的三缺現象，朝野卻不願嚴肅面對問題的根源，遑論幾告失敗的募兵制存廢。尤有甚者，少將共諜出獄仍爽領七萬五月退俸，阿帕契飛官休職處分屆滿申請退伍卻無法可罰，體制漏洞遲未修補，簡直是忠誠的負面示範。儘管馮部長極力維護國軍陣腳，但三軍統帥緊抓強軍任務責無旁貸。唯有建軍備戰、戰力整合的積極領導作為，以及面對威脅永不屈服的意志，才能有利於號召國軍與全民，力抗中國武力與經濟的軟硬兼施，為永續經營台灣共同體而奮戰。

國家大政，有緩急輕重，更有重中之重。當前台灣的最大變數來自對岸，而挑戰最大的是國防與經濟。國防挑戰，因應是強軍，主角是三軍統帥。經濟挑戰，因應是振興產業、吸引投資，主角是行政院長。在可能延續相當一段時期的「現狀」下，國防實力、經濟活力，如同台灣突破困境重新起飛的雙翼，缺一不可。而這雙翼，能否順利拉升、行穩致遠，必須升力大於阻力，這有賴朝野、軍民、勞資的協作，這也是蔡賴體制支持度能否同步上揚的關鍵。萬一內外阻力大於升力，重新起飛力不從心，那麼台灣前景就大勢不妙了。

國防休兵，經濟去自主化，台灣軍經硬實力為之耗弱，乃是馬政府留給小英政府的難題。解決當前各種危疑，最後要靠總統高度的領導力，以改革效率、有感政績來迎向、克服社會矛盾。急驚風的燃眉改革，如果迷信慢郎中的社會對話，解決不了原有的問題便罷，鼓舞反向能量集結反撲更糟糕，此乃領導統御大忌。尢其是，敵意來自對岸，還將希望寄託於外患的善意，形同坐以待斃。那不僅是損己自耗的枯等，更將導致政、軍、經、民相互之間失去命運共同感，讓侵略者更有機會各個擊破、入島蠶食。