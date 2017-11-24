自由廣場》新北有房東，無政府？

◎ 李仁豪

報載，新北市火警，四樓、五樓陷入火海，因為四樓、五樓被分隔為十二間、十三間套房，加上五樓是違建加蓋木造隔間套房，火勢從四樓樓梯間往上延燒，火勢延燒不到幾分鐘，造成九死二傷的慘劇。新北市長朱立倫表示，過去十年，新北市執行過無數清樓專案、消防安全檢查，但對於民國九十六年之前的既存違建，的確法律有一些漏洞，需要大家以更嚴格的方式來執行。

對此不幸事件，「縱火犯」及「房東」毫無疑問都應該接受法律最嚴厲之制裁，然而「新北市政府」毫無法律責任嗎？難道每次類此事件發生後，政府只要左批肇事者、右打房東，再歸咎法律有漏洞，就可免除法律責任嗎？

就「建築物室內裝修」法制而言，按「建築法」第七十七條之二及「建築物室內裝修管理辦法」等規定，均賦予政府管理建築物室內裝修之權利及義務；另按「建築法」第七十七條第二項等規定，政府對於維護建築物公共安全之構造與設備，有隨時派員檢查之權利及義務。

就「違章建築取締」法制而言，按「建築法」第九十七條之二及「違章建築處理辦法」第十一條之一等規定，既存違章建築影響公共安全者，當地主管建築機關應訂定拆除計畫限期拆除。

從而，對於上開建築物未依法設置防火避難設施、消防安全設備、防火區劃或防火建築材料等，致九死悲劇，到底是法律漏洞或市府執法疏失？不言可喻。

綜上，本案凸顯違章建築公共安全之重要性，政府實應更積極主動依法處置全台所有違章建築，惟政府在執法上若囿於現實面存有專業能力或人力不足之情者，應可將相關專業工作委託建築師公會等專業團體協助辦理，藉由公私協力合作，維護國民居住安全，並避免類似不幸事件，一再悲情上演。

（作者為國立交通大學建築研究所助理教授／律師／建築師）