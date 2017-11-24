自由廣場》台灣為何沒有「育才革命」？

◎ 羅鉦

日本首相安倍晉三日前在眾議院宣示推動「育才革命」，其中包括提供三至五歲幼兒免費的學前教育，在國內引發「人家能，為何我們不能」的熱議。

主要原因出在政府稅制設計差異，導致財力有別。日本稅制係中央地方分稅，納稅人除了依法繳納國稅，也須按累進級距稅率繳納一項「居民稅」，一般都是個人所得的十％，作為地方重要收入來源，所以身為日本幼兒教育權責機關，地方政府有足夠的自主財源響應首相政策，提供「俗擱大碗」的類社會福利教保服務。

反觀台灣，地方政府雖也是幼教主管機關，卻沒相應的地方稅收供給銀彈，而是由中央統一收稅，再透過統籌分配稅款下撥，稀釋至幼教部門的預算早已只剩穀殼，財力相較日本實在捉襟見肘，自然難為「免學費」的無米之炊。其實我國政府為因應少子化，一直嘗試將學前教育轉為與「長照」相似的社福體系，為此教育部國前署日前送至立法院的明年度預算就為擴大幼教公共化增編十億元，使學前教育總經費規模突破百億，創歷年新高。無奈相較總需求而言總屬杯水車薪，只能提供「五歲免學費」及「弱勢加額」等有限補助，囿於財力未竟全功。而且由中央統一分派大餅，也容易產生無法因地制宜的公平性問題。

結構性問題既然無法立即解決，民眾不如反求諸己，自問能為「免學費」盡到什麼責任。以台灣人神往的歐洲福利國家為例，許多「免學費」幼托機構的廚師、清潔人員、技工、娃娃車司機及導護志工等教職外園務，都規定由家長們無償輪值擔任，不得無故拒絕，藉此分擔園所永續經營責任，也節省了政府相關補助支出。羊毛出在羊身上，或許值得政府與家長們借鑑。

（作者為國立政治大學教育學院研究生）