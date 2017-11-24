自由廣場》博士問題 問題博士

◎ 鄭理謙

拜讀貴報「為千名博士找出路」，我有話要說。

現今造成人才培育與供需失衡，存在著一些問題，第一，前端未嚴格控管數量，過去十年高等教育的招生名額當中，台灣的大學生人數從六十八萬人增加到一○二萬人，碩士班人數從八萬七千人增加到十八萬五千人，博士班的人數從一萬六千人增加到三萬四千人，培育出的人才數量相當驚人。但是這樣的培育結果使得高等人力品質並沒有隨數量增加而提升，造成人力培育過剩。第二，博士需求與業界需求失衡。在台灣博士培育型態已經僵化，就業市場趨向緊縮的狀態，不僅產生學用間的落差，也造成人才與產業鏈結的培育及就業機制失衡，使得業界進用博士生只達一成。第三，業界與教育界的市場員額不足，造成博士過剩、學歷貶值、業界及教界無法容納，進退兩難，直接或間接產生流浪博士。第四，追求量化指標的惡果。許多學校的教授，為了爭取研究論文發表的數量，以及升等的因素，博士生成為主要的學術代工來源。其實，在台灣沒有太多內涵的博士訓練，學生只是老師的學術代工，如何培養提升博士教育的核心價值是關鍵。

為了縮短博士人才的培育與供需間的落差，政府、學校應該重建多元學術的文化價值，加強對產業經濟等多元的貢獻，拓展國際市場，培養多元前瞻人才，推動博士後產業培訓與就業、創業扶植計畫，強化產學研的夥伴關係。擺脫學術代工，加入學生就業情況之調查，檢視自我就讀博士的價值所在。否則，將造成台灣博士教育的泡沫化，受害的還是我們的未來高等教育。

（作者為文字工作者）