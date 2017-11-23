自由廣場》會念書就會做生意？RSC可行嗎？

◎ 邱宇健

賴清德院長將在週四聽取「下世代科研人才創新研發生態環境建構案」的簡報，該計畫擬以四年期程扶植或孕育一百家小型研發型服務公司（Research Service Company , RSC），預估可為上千名博士生創業鋪路。規劃官員樂觀地說，未來教授及博士生可成立小型研發型服務公司，投入人工智慧、無人車、大數據、雲端服務等領域，不必全往學術領域發展。

雖說創新研發可帶動產業升級，官員也強調政府不是要出錢去成立ＲＳＣ公司，而是利用經濟部、科技部及教育部的科研經費，鼓勵企業利用學校進行產學合作；但整個構想聽起來美好卻充滿矛盾。首先，ＲＳＣ公司是有企業資金挹注，還是單純由教授、博士生出資成立？若是前者，這家ＲＳＣ公司獲得企業的資金挹注，就等於是該企業的子公司，跟企業自行成立的研發單位有什麼兩樣？如果是後者，原本教授和博士生就是利用各部會的科研經費做計畫或研究，何必要先籌措一筆資金成立公司，然後爭取各部會的科研經費，再管理公司營運呢？

其次，經濟部中小企業處一○一年起就執行「微型及個人事業支援與輔導計畫」，一○三年啟動「創業台灣計畫」；經濟部為鼓勵中小企業加強創新技術或產品的研發，更早在八十八年二月推動「ＳＢＩＲ小型企業創新研發計畫」受理中小企業申請補助，現行的機制跟ＲＳＣ計畫有太多的雷同。

更要思考的是，創業有這麼容易嗎？經濟部中小企業處統計出能撐過前五年的新創公司只有一％，憑什麼期待在校的教授、博士生忽然間就會經營公司，跟業界打交道談生意？

官員的立意或許良善，但不曾創業過的官員規劃出一套計畫來希望人家創業，卻很可能「愛之適足以害之」；如同現在全國各地在創業口號下建立的創業基地、育成中心，都只是依樣畫葫蘆的產物，並未深入解決創業者實際的需求，擺在檯面上的：來申請、來上課、寫企劃、給場地、給貸款、給補貼，然後讓你自己開始創業，失敗成功一拍兩瞪眼。

因此，ＲＳＣ創業可行嗎？畢竟開業後經由輔導而成功的案例絕無僅有。期盼賴院長在聆聽ＲＳＣ計畫簡報時，心裡能有「創業者是個勇者，政府在這條路上應該扮演智者。」的認知，在創業這條路上，政府不能比創業者更無知。

（作者為民代助理，新北市民）