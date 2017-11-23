自由廣場》是「偏才」還是「學店」

◎ 許輝煌

大學招聯會最新決議，從下學年度開始，學測單科零分可申請入學、繁星推薦等入學管道，但總採計分數不得為零級分。依招聯會說詞是此舉各有利弊，優點是減輕學生壓力，缺點則是部分科目被提早放棄。

筆者認為不妨反思一下幾個問題：

一、是少子化效應？還是各大學的同質性太高？少子化的效應，加上虎年出生率低。讓十多所大學一○五學年度的註冊率低於六成以下，列入可能的「危險名單」。國內公私立大學家數眾多，然而具有特色的大學卻不多。招生市場早已落入「比價效應」，致使後段班私立大學註冊率偏低，甚至有些科系掛零。

二、偏才者比例到底有多少？為偏才者設立特規「單科零分」亦可。甄試體系從原先每一科都準備，到幾乎可完全放棄？這「過與不及」的落差，不禁讓人疑惑，這群偏才者到底有多少人？為甄選制度設計避免遺珠的方案固然是好事，但若偏才者採用「例外方式」處理是否更好？而非普降門檻，廣開後門。萬萬別為了搶救後段班大學，而以「偏才」之名，行「學店」之實。

三、「降低門檻」只為招生？如何解救這些「危險名單」裡的學校？教育部長潘文忠說，「退場不是唯一解方，發揮教育資源，協助大學轉型才是優先」。「普降門檻，廣開後門」這絕對不是長久之計，此舉無異於商品降價求售。唯有進行轉型讓各校有差異化，變身獨特學校，才能吸引學生。

四、減輕壓力換來的又是什麼？時代環境都在變，做任何事情都會有壓力。不妨想想如果單純只為減輕學生升學壓力又可為學生換來什麼？更多時間學習專才項目？還是整日無所事事？反正都會有文憑。如果走向這負面之路，那高等教育的競爭力勢必徹底消失。

（作者為國立中正大學企管系博士生）