自由廣場》從失智阿嬤看長照2.0失靈

◎ 沈政男

衛福部針對施行近一年的「長照2.0」展開檢討，但從其所列問題來看，顯然至今還沒抓到重點。

「長照2.0」的最大問題是越補越大洞！筆者從事失智照顧，經常家訪老人家，最近發現一位白天獨自在家的失智阿嬤，茶几上擺滿吃剩的便當、水果與垃圾，一翻開便當盒，馬上傳來一股臭酸味。此外，茶几角落擺著一張字條，寫著「要吃藥」幾個字，但一旁的藥物顯然沒被動過，筆者便問阿嬤吃過藥了沒？阿嬤不好意思地搔頭說她也不知道！然後把藥抓起就吞了下去。這樣形同獨居的失智阿嬤，最需要居家服務，但家屬幾週前向照管中心申請，竟然被打回票，理由是「阿嬤能跑能跳，對答互動也算恰當，不需居家照顧！」這種事在「長照1.0」根本不會發生。

為什麼上述失智阿嬤申請不到居家服務？一、「長照2.0」使用「照顧管理評估量表」評估照顧需求，洋洋灑灑，卻未能涵蓋失智症的認知功能。二、照管中心球員兼裁判，如果評估需要居家服務，也是他們必須提供。三、與醫療脫節，沒有詢問，甚至違背主治醫師意見。四、照管專員一人負責數百個案，早已超載。五、照服員嚴重短缺，看不出「長照2.0」有何辦法。

「長照2.0」觀念錯誤，忙著在各地設立巷弄長照站，以為讓老人家來唱歌跳舞領便當，然後回家睡午覺，就叫長照，殊不知出不了門、不願出門的，才最需長照。此外，ＡＢＣ三級制，至今沒人搞得清楚有何差別，更不知道提供什麼服務，只是治絲益棼。至於服務單位請領給付太慢，是稅收制長照的通病，「長照2.0」說要改進，顯然並無成效。

「長照2.0」未能發揮功能的另一個證明是衛福部今年又在各縣市成立失智共照平台，其實失智症照顧本來就是長照最重要的一環，應納入「長照2.0」體系，但已經超載的照管中心無法負擔，只好另起爐灶。

當初「長照2.0」的口號是「看得到、用得到」，施行一年後卻成了「不知道、用不到」，於是廣大需長照家庭只能繼續由兄弟姊妹湊錢，請外籍看護來照顧老爸老媽，或者犧牲學業與工作，以盡人子孝道。「長照2.0」顯然已不足以承擔高齡社會的長照任務，蔡政府應考慮改弦更張了。

（作者為老年精神科醫師、失智與長照經驗十八年）