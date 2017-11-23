自由廣場》多吃幾條香蕉又何妨

◎ 黃大洲

今年因香蕉盛產價格大跌，蕉農苦不堪言。讓我想起民國七十二年間，任職省政府副秘書長時期，省府以芭娜娜香蕉作為鼓勵民眾吃香蕉的往事。

當年省府李登輝主席、農林廳廳長余玉賢，都是赫赫有名的農經博士，其所採取的辦法，是透過行政系統，鼓勵多吃香蕉，解決滯銷低價傷農的問題。並動員當年影藝名人包娜娜小姐吃香蕉，包娜娜吃香蕉的廣告到處張貼，終於緩和滯銷問題。

在推行過程中，還發生一則趣事。有些學生跟老師抗議說香蕉大小有別，因為同是一把香蕉，上層較短小，下層比較長，拿到較短小香蕉的學生，認為老師分配不公，後來就改為上下層輪流分配，成為一時趣談！

在臺北市擔任秘書長時，亦曾發生類似的柑橘盛產、滯銷傷農。當時我建議我的長官許水德市長，透過行政系統，鼓勵各局處動支相關經費，送司機、工友、清潔工每人一箱柑橘。後來臺灣省、高雄市都比照辦理，也和緩了滯銷問題。

到我擔任市長的時候，養雞協會的會長來找我，說因蛋價太低，很多初生蛋的卵雞都要被宰殺做為肉雞，雞農損失很大。我也透過行政系統，鼓勵市府員工（市府有八萬七千名員工）一人買兩打，不久之後他們就來告訴我，價格已經回穩了。據協會告知，我們幫忙推售了四萬打雞蛋。

另外，當時的屏東縣長蘇貞昌先生要我幫忙推廣促銷屏東洋蔥，我就利用各校開運動會人潮聚集時，設專攤幫忙促銷。

我回憶這些往事的目的在於說明，依經濟學上的理論，以供需平衡點決定價格，可是現實不盡如此。在臺灣的小農經濟制度之下，加上天候變幻莫測不定，植物本身的生產量又有大生年與小生年的循環差異，若遇到盛產年，加上風調雨順的話，盛產、滯銷、價低、傷農的現象必不可免。因此透過行政系統給予適度協助，應該是必要也是可行的方法之一。

（作者為前台北市長，現任台大名譽教授）