自由廣場》超級大鱸鰻放生，讚！

◎ 陳東彥

貴報廿日刊載，釣客陳國旦本月初到大甲溪抓魚，竟抓到長一七五公分、重達三十八台斤的「超級大尾鱸鰻」，比去年十二月在宜蘭五結親水外海所捕獲重十七台斤、身長一五○公分還要大尾，實屬罕見。六十幾年前，筆者也在鄉間快要乾涸的小河抓到一隻鱸鰻，也不過近六台斤而已。以報載重量、尺寸，這尾鱸鰻應該快要四十歲了，肯定有靈性，陳先生決定要將大尾鱸鰻放生，誠屬好事。

小時聽老人家說，溪裡的鱸鰻，晚上會上到陸地吃草，或吃其他東西。以前看過一篇文章報導，說一名婦人，在山城菜市場魚攤上，看到一尾鱸鰻被放置在桶子裡，一直要往上衝，想要衝出桶子。婦人心生憐憫，買了帶回家，放在大盆子裡，放一些水加上蓋子蓋著。但是鱸鰻還是不安分，不停的攪動衝撞。婦人看了說，不要衝撞，我明天會把你放生，結果鱸鰻不再衝撞，整個晚上在盆子裡靜靜地。第二天，婦人與家人扛著鱸鰻到溪邊，在較深的溪水處把鱸鰻放到水裡，沒想到，鱸鰻靜靜躺在水裡動都不動，大家以為鱸鰻死了，於是婦人把鱸鰻輕輕一推說可以走了，鱸鰻才用牠的尾鰭大力一拍，箭也似的游走了。

大甲溪這尾鱸鰻那麼大、那麼多歲，放生讓牠回歸大自然，讓牠與天地靈氣在一起，確實是很和諧、很美的一件事情！

（作者為退休教師，新北市民）