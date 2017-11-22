自由廣場》終結重複開藥 雲端永保病安

◎ 毛志民

貴報載〈健保核刪重複開藥 再增6類藥 年省逾億〉，可知「門診特定藥品重複用藥費用管理方案」修訂增加「抗血栓用藥」、「前列腺肥大用藥」、「抗癲癇用藥」、「心臟疾病用藥」、「緩瀉劑」及「痛風治療用藥」等六類同成分同劑型之口服藥品；費用核扣方式改由領藥日數超過閾值管理日數（90+30=120天）案件計算「核扣天數」及新增「重複用藥天數之各醫事機構占率」等，相信可以節省藥費。

健保署自民國一○○年訂定用藥重疊率指標起，管理方案自一○三年輔導期就提供個案重複用藥明細、一○四年同儕閾值核扣、一○五年提供同院加上跨院個案重複用藥明細到今年第四季起擴大辦理，循序漸進的歷年措施可見用心良苦；然而，雖新增「遵醫囑應餘用藥日數」子畫面可供查詢同成分用藥結束日期，若配合網路傳輸及雲端運算速度加快，亦可以將核扣計算邏輯寫入雲端藥歷，醫師處方未完成前便可將欲處方藥品先上傳雲端藥歷比對，呈現重複用藥檢核比對結果並清楚標註，讓醫師能立刻看清楚重複用藥品項，藉由即時顯示提醒畫面，醫師能更方便斟酌用藥與病人溝通。若此，所有藥品皆可適用，不僅更能讓藥品當用則用，避免浪費，對病人用藥安全的防護更周全。

（作者為高雄榮總住院調劑科科主任、高雄醫學大學藥學研究所博士候選人）