自由廣場》《青年時評》提高共諜刑度 刻不容緩

◎ 蔡依澄

據報導，前馬防部退役少將許乃權，因涉中國解放軍軍官鎮小江共諜案，以違反「國家安全法」被判刑兩年十個月，已於今年九月出獄。但依現行規範，許乃權仍能請領每月至少七萬五千餘元的退俸。共諜案牽涉國家安全，卻還能請領退俸，人民實在無法接受！

立院院會去年十一月三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，增訂現役、退役軍人若觸犯「國家安全法」與「國家機密保護法」等罪行，視刑責輕重剝奪其全數、部分退休俸。其中，判刑兩年以上、未滿三年者減三十％退俸，退役少將平均月退俸約十萬餘元，若減少三成，則尚有七萬餘元！

猶記得，鎮小江案涉案人員均非現役軍人，只能以國安法「為大陸蒐情或發展組織」來論處，該罪法定刑為五年以下有期徒刑，而判處四年有期徒刑；在法定刑偏低情況下，本案已屬重判。但別忘了，被吸收成共諜之退役軍人，無論是否曾在機敏單位，其官階越高，在軍中可獲得的軍事情報本來就是更具機敏及深入的，然只因他已非軍職身分，而用「國安法」來判決，此舉完全削弱了法律之遏阻作用。這儼然是個大漏洞。相關機關應從「刑法」及「國安法」所存在的刑度落差作檢討修正。

而現在同樣的法律漏洞，許乃權仍能請領每月至少七萬五千餘元的退俸，此判決，從政策角度上來說是非常不合理之結果，不僅動搖國軍士氣，更會拖累現役軍職的社會觀感！

筆者認為，亂世應用重典，修法刻不容緩！應祭出嚴刑峻法，提高共諜相關刑度，例如褫奪公權或判刑定讞者就不能請領軍人年金等，增強嚇阻作用。

情報，是戰爭勝敗的重要關鍵，綜觀古今中外戰史，因情報洩漏決定戰場勝負，致使改變歷史走勢屢見不鮮。前人正用血淋淋的經驗，嘗試著告訴現處於平和假象環境的我們，輕忽於此將面臨的慘痛後果。我們還要在這兵源稀少、預算缺乏、國際孤立與戰略縱深狹小的島上，繼續「自我感覺良好」嗎？

（作者為國防大學心理系研究生）