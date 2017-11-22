自由廣場》《林保華專欄》19大新猷：中共在美公開設立黨組織

中國的大連理工新聞網報導，美國加州大學戴維斯分校的七名中國公派訪問學者，十一月四日在該校成立一個中共黨支部，並召開第一次組織生活會。該支部聲稱將向同事、鄰居中的中國赴美人員宣傳「共同抵禦國外各種負面思想的侵蝕」，並吸納黨員。

這是中共成立九十六年以來第一次公開在其他國家設立黨組織，應是十九大的新猷，因為習近平在政治報告中提出「全面加強黨的領導和黨的建設」，「全面推進中國特色大國外交」，因此在其他國家加強黨的領導勢在必行。

不要小看「黨支部」，毛澤東建軍的最大貢獻就是「支部建在連上」，保證了「黨指揮槍」，顛覆了國民黨統治。把支部建在外國，其目的亦然。

一九四○到一九五○年代我在印尼求學期間，就有中共的黨組織在華僑的小學與中學活動，我就是在小學五年級時老師給我看左傾書籍，中學的老師與同學更常在週六晚到中國領事館「看電影」，實際上是過組織生活。雅加達兩家中學的教導主任都是中共地下黨員，一位參加過南昌暴動，一位親自受命於周恩來到南方工作。他們都在一九六五年共產黨政變前夕安然回到中國而避開政變失敗導致的大屠殺。僑黨名單是在文革造反派衝擊中央僑委時被翻出檔案而在僑生中流傳。

我那時年紀還小，只能記述一些表面情況寫在回憶錄裡，但是沒有人敢把這段中共在其他國家進行顛覆活動的親身經歷寫出來。唯一見到的是香港田園書屋出版的《我與中共和柬共》一書，作者周德高比我大六歲，在金邊參與中共地下工作，並潛伏在柬共內部，目睹柬共殘酷的內鬥，事後他被中共拋棄，筆述此書，再由在美國的朱學淵（朱學恆的堂兄）整理撰寫。

中共在外國設立黨組織不是秘密，他們的領事館就是地下黨委，就像香港的中聯辦（前新華社），成為當地的中共權力中心，負責領導當地的華人實現中共的路線。諸如二○○八年北京奧運前夕，大批中國人包圍紐約的CNN，如果沒有中領館的統一領導是不可能的。只要有大批中國人遊行示威的地方，一定有中共地下黨顛覆活動的影子。

中共開始在美國公開黨組織的活動，除了自以為崛起而利令智昏外，當然也是以為川普不熟悉中國事務而膽大妄為，或試探美國的底線。

最近美國國會的一個年度報告，以可能支援中國情報蒐集活動與協助發動資訊戰為由，主張將所有派駐美國的中國國營媒體工作人員登記為「外國代理人」，雖被中國外交部斥為「子虛烏有」，然而掩蓋不了事實真相，這點容後再論。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）