社論》改革技職教育刻不容緩

台灣當前的經濟困境中，產業缺工問題相當嚴重，但年輕族群失業率卻同時偏高，這一奇特現象亟須謀求突破之道。面對就業市場供需嚴重失衡的現狀，行政院長賴清德已就產業缺工、缺才問題提出對策；產學界近日也積極獻策，由黃昆輝教授教育基金會主辦的研討會，建議高職及科技大學合作建構「七年一貫人力培植計畫」，並提升技職師資技術及學生實作能力，以改革現有技職教育，且紓解產業缺人問題。

技職教育曾是台灣創造經濟奇蹟的重要元素，當年工業、商業、水產等職業教育，吸引並造就不少人才。在台灣經濟脫離困苦邁向繁榮的過程，從基層到管理，不論就業或創業，都有技職畢業生勤勉實幹，反映技職教育既是經濟發展的基礎，也是實力和競爭力的展現。當年的台北工專等技職學生，不僅畢業即具就業力，也普為產業界所重視。

不過，有如一般教育體制，技職教育在經過多年數量過度擴充之後，出現供需失調及學用落差的嚴重問題。一如國人所見，由於「唯有讀書高」的重文憑或學歷的價值文化，技職教育最基礎的實作能力反受輕忽。技職教育的本質是學以致用，培養有一技之長的學子，且經苦幹實幹，終身學習成長，最終甚至成就工藝技師或職場達人。但在文憑主義的大環境，技職教育走向學術化，且延伸及於高等教育。

於是，高職畢業被等同於學歷不高，吸引不了「好學生」；如今高職生以升大學為尚，實作能力普遍衰退，高職教育因向高等教育過度傾斜而空洞化。另一方面，技職專校大量升格為科技大學，但教師的實務經驗能力未必升級，濫竽充數的「學院派」常被在職學生考倒；重理論、輕實務，學用落差大，「科大育才無效化」是必然結果。

少子化導致問題更嚴重。台灣的婦女生育率和人口出生率近年都居全球最末段，少子化現象絕非短期間形成，但教育政策規劃當年並未把少子化及其效應列入考量，在青少人口增加減緩之時，高等教育反而大量擴充。教育是百年大計，短視的教育政策卻造成如今的困境。從國小到大學，少子化所導致的學生人數下降已現，招生不足、減班廢系、科系整併、學校合併、停辦廢校、教師失業都是現在進行式。

技職教育同樣難逃少子化衝擊，科技大學為搶學生的誇張表現尤其明顯。由於技專校院的科系招生按規定可自行選擇三個類群考生，列為生源對象，許多科系為搶學生，不問學生所學背景，進行跨領域廣為招徠。於是，土木系及法律系出現搶招餐旅科學生，表演藝術系竟可招資電科學子，完全無視學生背景及程度差異如此明顯，也不顧其所必有的學習和教學困難。

這種偏差現狀所實行的技職教育，對學生、產業及整體經濟社會都沒好處。從整體技術水準看，我國在國際技能競賽曾有耀眼的成績，如今已不復當年風光。同時，在台灣產業亟待升級之際，供需失調、學用落差的技職教育體系也無以跟產業需求接軌。技職畢業生在與實務脫節的情況下，也常高不成低不就，不論薪資或專長，都難如意。

所幸在經歷困境之後，市場機能似正逐漸發生調節力量。在各方關注技職教育之際，本月初黃昆輝教授教育基金會的民調顯示，有七成五受訪者認為，就讀技職學校有前途；但也有四成二民眾指高職現今八成以上升學率，會影響高職畢業生動手實作能力。認為「技職學校有前途」、重視「實作能力」也許目前只是觀念的轉變，要化為有效推動技職教育的變革力量，仍待後續的實際具體作為。

從本質說，技職教育攸關學生就業前景，也影響整體經濟社會發展。不做好技職教育，台灣經濟就難有美好的明天。台灣需要技職教育通盤改革，不只是教育部枝節的調整，經濟部、國發會及行政院都應積極參與，台灣的這一改革只能成功、不容失敗。