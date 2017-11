自由廣場》空污不運動，對嗎？

◎ 高志文

推廣綠色交通抗空污

近年來台灣有一個相當不負責的概念:「只有工業有污染」。與世界許多城市全面動員民眾推動綠色交通,以對抗城市空污的情形完全不同。筆者完全同意近日莊秉潔教授所強調,「改善空污確實需要眾人共同努力,如果大家都將開車騎車習慣改變為搭公車、騎自行車,甚至走路,台中就很有機會脫離霾都的印象,成為台灣轉型成功之健康都市」。

改善中的台灣空氣品質,戶外運動完全無礙

2014年,美國環保署與疾管局(EPA & CDC)研擬「關於學校空污旗體育活動指引」,開宗明義目標是:「促進孩子的體能活動」。這跟台灣當前升空污旗,阻止學生戶外運動的想法剛好完全相反。我國環保署竟在PM2.5濃度48微克時,就要校方警示學童減少戶外活動,但美國建議空污指標AQI達101-150(即PM2.5三小時平均濃度達89-138 微克),升橘旗但學生依然正常從事戶外體育活動。

日前受邀在台演講的劍橋大學空污專家Tainio教授的研究指出,當PM2.5 濃度超過100微克,遠高於台灣紫爆點71微克/立方公尺,也只在騎單車超過1.5小時或健走超過十小時後,空污健康風險才開始高於戶外運動的健康益處。

2016年一篇由筆者過去曾合作跨國家庭二手菸暴露研究的美國南加大教授Jonathan Samet國際知名的菸害、空污與癌症研究權威,(Samet教授是WHO國際癌症研究院出版的《空污與癌症》專書的總編輯),在國際預防醫學雜誌指出:「以騎單車通勤取代開車,幾乎無論在何種空污水平下,其帶來的健康的好處,都還超過開車上下班」。換言之,運動帶來的健康好處,幾乎總是勝過因空污健康影響(Active transport: Exercise trumps air pollution, almost always. Preventive Medicine, 2016)。

南方綠色典範值得天龍國學習

近年來,高雄市陳菊市長推廣綠色交通的魄力與遠見相當值得肯定,完勝天之驕子天龍國王柯文哲市長。在捷運投資不到台北五分之一的高雄市,大膽推動2019年禁駛年齡20年的二行程超高污老舊機車(騎乘排放污染量是新機車的18倍),更在籌備數年後,率先舉辦推廣全球知名的無車綠色生態社區活動,在國際綠色交通與宜居城市的專業社群中廣獲好評。

相較之下,繼承了上兆捷運投資的柯市長,在綠色交通推廣交了白卷,台北個人燃油汽車運具使用比率,毫無因得天獨厚的台北捷運與受最多補助的綿密公車路網而顯著下降。在大台北地區,多數開車、騎車的天龍國市民,當然是造成空污問題的主兇之一,怎麼好意思將問題丟出來,要求呼吸全球最佳空氣呢?台北連人群密集的傳統市場與騎樓、人行道,都落伍的無法規劃為無車徒步區,還允許大量燃油汽、機車在其間穿梭,大量排廢氣,污染購物民眾的空氣,也污染一旁攤位的新鮮蔬果,這那裡像真正關心空污,願意配合改善空氣品質的城市(一位關心台灣環境的外國友人拍攝的汽機車污染傳統市場的影片,國人都該看看:https://www.youtube.com/watch?v=P13_RRJeZ4U)。

總之,台灣人目前還呼吸著,好過全球平均空污水平的空氣,實在應該該偷笑了。但台灣離進步綠色城市,如國際知名城市綠色運輸領袖,哥倫比亞首都波哥大前市長Enrique Penalosa說的一句名言:「已開發國家,不是一個連窮人也有車,而是有錢人願意搭公共運輸的地方」(A developed country is not a place where the poor have cars. It’s where the rich use public transport) 依然遙遠。這是我們全體國民應該努力的方向。

(作者為台北醫學大學全球衛生暨發展學程助研究員)