自由廣場》林佳龍小心「空氣」票

◎ 邱俊棠

近日台中又進入空污期，十七日甚至在台中五個測站分別達到深紅或紫標，審視一年前林佳龍市長所說的「由燃油改成燃氣鍋爐，預估PM2.5年減一．八噸，硫氧化物年減卅二噸，如果空污基金不夠，佳龍也會以第二預備金投入整治。」一年經過了，燃氣機組一個影子都還見不著，台中火力發電廠仍是世界第二大燃煤發電廠，也是台中最大固定污染源，根據台中市環保局資料，發電廠年排放污染源八四九八噸，佔PM2.5固定污染源比率達四十六．二％，污染排放相較去年十月專案報告推估值不減反增，實在看不出市府減少污染的誠意、決心何在？

PM2.5會受到如此重視，是因為已確定會危害肺部與心血管。PM2.5因粒徑非常小，具有很強穿透力，可穿透肺部氣泡，直接進入血管中隨著血液循環全身。從呼吸道吸入後刺激肺部，會影響肺部換氣等功能下降，也可能誘發慢性發炎。二○一三年世界衛生組織（WHO）更正式把PM2.5認定為第一級致癌物質，在國外也有研究顯示肺癌發生率的增加與大氣中PM2.5微粒暴露有關。

如今，台中市已躍升成全台第二大城，也是許多人安身立命的所在，林佳龍市長在推行各項育兒政策的同時，是否想過相較各項托育補助，一個城市能否給予孩子自由呼吸的權利，能否給予一個能健康成長的環境，對於父母來說更顯得重要。如果空污議題市府沒有更多積極作為而讓市民陷於高度健康風險，那明年的選舉市民將會以選票做出抉擇。

（作者曾任台灣醫學生聯合會對外副會長，台中市民）