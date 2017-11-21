自由廣場》柯文哲智商57的嘴巴

◎ 張國財

真正成熟的民主社會政治人物都知道，跟水可載舟、亦可覆舟的道理一樣，媒體是可愛的，但也是可怕的。

一方面，媒體無遠弗屆的效果無庸置疑，媒體鏡頭前出現一次，就更增加幾分全國知名度；鏡頭前能說上幾句，就等於一次的免費廣告。媒體之可愛在此。職是，集權社會政治領袖在媒體銷聲匿跡故作神秘那一套，在民主政壇是沒人會笨到學這招的！可以說，政治人物長期拒絕跟媒體互動，或被邊緣化無法在媒體曝光，難免讓施政或問政成績大打折扣。

另一方面，過度媒體曝光，除了容易因彈性疲乏而惹人厭煩之外，更因為凡說過必留下影音而必須提防「言多必失」問題的出現，以免任何失言遭起底時被當作無法否認的證供。媒體之可怕在此。職是，成熟的政治人物，在麥克風前不可能每次都不加思索就滔滔不絕、大放厥詞，該閉緊口風時，更會懂得謹守分寸，適時來個「不予置評（No comment）」的！

可見，政治人物面對媒體時該如何操作拿捏，如何避免自己掉入過猶不及的陷阱，絕對是一門不容忽視的學問。

醫生出身的柯文哲，當然知道「病從口入」的說法，卻似乎沒學到「禍從口出」的道理！媒體寵兒柯Ｐ曝光頻率高到不正常的超乎常情是不爭的事實，只是，這還非最嚴重的地方，沒有自知之明，看不出號稱智商一五七的大腦根本管不了智商五十七的嘴巴，看到麥克風就克制不了，知道的、懂的迫不及待要說，不知道的、不懂的也不會藏拙，這才要命！鏡頭前的柯Ｐ，有太多的信口開河、太多的口無遮攔、太多的語無倫次、太多的前倨後恭、太多的前言不對後語、太多的跳躍式思考、太多的自相矛盾、太多的輕佻與淺薄、太多的轉彎暴衝、太多的思慮不周、太多的雷大雨小…，甚至於，太多的無知！

聽膩了柯Ｐ「我跟你／妳說喔，其實…」的口頭禪，其實，只想奉勸一句：「我跟你說喔，言多必失」！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）