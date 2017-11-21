自由廣場》丁守中的話 我有同感

◎ 魏羅鍋

媒體報導，國民黨前立委丁守中再度角逐台北市長提名，他說老Ｋ已經到了這步田地，作法應該要跟現代接軌，而提升競爭力的作法就是要有公平初選的制度，黨內高層不要再放任有所謂「夢幻名單」。

細數丁守中多次參選的「悲情」紀錄，這次他能克服心理魔障，更無視部分學者對他「索然無味」甚或「廉頗老矣，尚能飯否」的訕笑質疑，基本上其心理素質就值得高度肯定。

其次，丁守中沒說錯的是，之前幾次要他相忍為黨的「被勸退、被搓湯圓掉」，基本上他都已顧全大局，每次參選都像被扒掉一層皮一樣。令他頗為遺憾的是，目前台灣的政治比較適合會操作民粹的人，弔詭的是，卻從來沒有問過這個人究竟有無任何的歷練和能力云云。

丁守中確實勇氣可嘉，姑且不論之前幾次參選難以說清楚的政治恩恩怨怨，一席「不該再有由上而下的夢幻名單」，乃至批判柯Ｐ沒有核心價值，從過去所謂「墨綠」，再到現在「兩岸一家親」，變來變去，這些政治觀察與批判，可說相當到位。

若不以「兵敗次數」或「年齡正確」貶抑丁守中，他當然有權利與資格要求黨內應該進行一場公平、公正、公開的初選遊戲規則。筆者認為，果能如此，也確實才會是老Ｋ能重新「接地氣」的關鍵所在啊！

（作者曾任國民黨幹部，社會服務業）