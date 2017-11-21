自由資本主義的良性發展邏輯建立在正常、進步的民主政治條件，西方的相對成功更立足於基督新教或說清教徒的榮耀上帝信念。台灣缺少這樣的條件與信念，號稱企業但唯利是圖者頗多，不只剝削員工，更啃蝕國家資源。

二十世紀，或說近世紀以來，世界是以歐洲的文化藍圖描繪。包括自由資本主義和國家社會主義（甚至包含共產黨主義）都是。美利堅共和國聯邦和已解體的蘇維埃社會主義共和國聯邦被說是歐洲文明之子就是歷史的鑑照。

台灣走向自由資本主義路線，在戒嚴體制下發展民主化。戰後企業從國營、省營的公營走向民營，特許權是政治控制手段。一九六四年，彭明敏教授與魏廷朝、謝聰敏的〈台灣人民自救運動宣言〉事件後，黨國資本主義的獨佔經由特許權的授予，是新興財團資本家走向與黨國資本主義分享的里程碑。這也曾弱化了抵抗中國國民黨戒嚴統治的社會力。

彭、魏、謝的事件是以文化力影響政治，這是台灣社會的心靈情境變化；特許權的授予則是中國國民黨向新興資本家釋放利益的分享機制。以保險、金融為本的財團，從而發展，在某種意義上成為解嚴前二十多年黨國資本主義的共構者，協助了威權體制。

中國國民黨藉戒嚴統治長時期獨佔統治權力，在冷戰時代附庸美國，經濟也在輸出導向成長。不只黨國曾發展成資本主義的怪獸，享有特許權的財團也在台灣各據山頭。民主化發展，不再是政治力可以絕對宰制經濟力，而是資本家對政治具有影響力。

中國國民黨政治人物因而不可避免在政商勾結上留下無法擦拭的污點。解嚴前夕才成立的民進黨，以標榜清廉、勤政起家，在至少兩黨或多黨競爭中，相對較知分寸。政商關係仍有劣行，是因為選舉並未完全取決於公民意識，因為台灣有許多政治人物把志業當做個人營利事業。

台灣的資本主義發展，有些並無正常進步民主條件為基礎，也無真正利他、榮耀上帝的信念。保庇自己大賺錢、光宗耀祖、福蔭子孫的心態居多。許多企業不像企業，許多企業主不像企業家。

民主化以後，雖無氾濫特許權，但政治特權仍存在於生意人的腦筋中。政黨政治的形勢，商人無祖國而遊走於台、中兩敵對國之間。商人無黨派，但遊走於所謂藍、綠的兩類政治黨派。中國國民黨背負無法完全清洗的污點；而民進黨則不免迎向撲面而來的灰塵。（作者李敏勇，詩人）