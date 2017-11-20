鏗鏘集》國民黨主席愛通靈

「中國的」國民黨領袖人物，難管人間事，卻擅長搬神弄鬼搞通靈。沒有「繼承」基因，被諷稱沒有人理的「小平頭」主席，與柯建銘往生三十年的叔叔通靈，收到他的「傳真」，真是見鬼。

拋磚引玉的前主席，帶一批「前」字輩的國民黨立委，跑到武漢與「總理」通靈。媒體指她是中共十九大之後，第一個訪中的國民黨大咖，但更應該說她晚到了一步，錯過代表國民黨出席中共十九大的機會。

到武漢紀念不是國民黨發起的「武昌起義」，投中國所好，通「總理」之靈，笑臉奉承習近平的美夢，本來就笑話一樁，而不敢提蔣介石與蔣經國，更暴露他們的軟骨症。

習近平的美夢是要吞掉台灣，前主席卻是「夢魂與君同」，與台灣同床異夢；她更有獨特眼光，認定「中國的發展已使孫中山的理想逐漸實現」，並痛罵台獨「只能淪為歷史的灰燼」。

兩蔣當年信誓旦旦要消滅共匪，把它掃進歷史灰燼，現在前主席到武漢與總理一通靈，竟否定兩蔣的認知，承認習家幫才是孫中山的信徒！

國民黨擅長操弄民調，應該調查它的黨員是否同意：他們「總理」的理想，在中國已逐漸實現。如果大多數同意，他們應該宣布「三民主義征服中國」，把他們的車輪牌搬回去，充當中國「政協」的附隨組織。

蔣經國當年搞「勘建大隊」，手下大將胡軌要「誓死消滅共匪」，曾半夜率隊跑步去謁中山陵，「網酸」的老前輩寫了一首打油詩糗他：「胡軌發神經，半夜去謁陵，高聲喊萬歲，總理不安寧。」

把它換幾個字，用到當前，酸味還是十足：「主席發神經，武漢去通靈，高聲罵台獨，總理不知情。」（作者王景弘，資深新聞工作者）