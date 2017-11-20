自由廣場》最大共諜案，就三年兩個月？

◎ 姚中原

民進黨重新執政後，美國學者馬提斯（Peter Mattis）於二○一六年九月廿八日在「全球台灣研究中心」發表「Spy Games in Taiwan Strait: Taipei’s Unenviable Espionage Problem」的專文指出，過去十年是中共間諜在台灣最為活躍的「黑暗十年」，建議蔡英文政府務必進行風險管理並在安全上做到改善，才能讓美國等最親密安全夥伴有信賴的合作關係。

然而，據媒體報導，犯下吸收我國馬防部退役少將指揮官許乃權、現退役飛官等人，組織國內最大共諜網的主謀，即中共解放軍退役中校鎮小江，被判刑四年，目前在台北監獄服刑已三年二月，由於符合假釋標準，台北監獄已初審通過，未來如再經過矯正署的複審同意後，有可能提前出獄。

馬政府時代，共諜案所以會頻頻發生，其中最重要的原因，就是我國法律對共諜案的刑罰太輕，根本是置官兵性命、國防安全於不顧。以上述鎮小江案為例，當時同案的被告陸軍退役少將許乃權，也只被判處兩年十月的徒刑。

這起曾刺探我國新竹樂山雷達站情資與幻象二千戰機等重要軍事機密，以及犯案軍種涵蓋陸軍、空軍的現退役軍官至少十一人淪為共諜，堪稱是台灣史上的最大共諜案，傷害國家安全極深，鎮小江等人未被判處重刑，就曾引起高度爭議，此時居然又傳出鎮小江有可能提前出獄的訊息，更令人錯愕與不解。

對於有指標性意義的國內重大共諜案，其犯罪者是否能假釋的問題，政府實不能單純地只從「假釋標準」的一般法律角度考量，亦必須從國家安全、政治效應、國人觀感等層面來綜合評估，才是正確作法！

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）