自由廣場》（青年時評）還在羨慕新加坡？

◎ 劉哲瑋

當新加坡頻頻發生地鐵事故，問題嚴重到去年星國交通部長許文遠還表示，「新加坡地鐵平均十六萬公里發生一次小事故，反觀台北捷運八十萬公里才會發生同等事故，可靠的服務值得學習，期待新加坡捷運在二○二○年能趕上台北捷運的水準」。台灣人真的需要羨慕新加坡嗎？請相信所謂「新加坡模式」或者「亞洲模式」撐不了多久，新加坡 一九六五年建國距今也才五十二年，這樣的時間在人類歷史中是非常非常短的。

新加坡全國資產，光「淡馬錫控股」這間公司所持有的股票市值占新加坡股票市場四十七％，結果這間公司從來都沒公開財報過，由李顯龍太太何晶一人掌握；另一間「新加坡政府投資公司」管理新加坡大部分海外資產，創立時由李光耀掌握，現在由李顯龍一人掌握，同樣也不需要公布財報，這是新加坡的「國家資本主義」，這種國家我們還羨慕？

新加坡媒體也不敢批評政府，因為曾經發生過有人在報紙社論評論政府後，「被當兵」的事件（那個人一生服過兩次兵役），最後這個人離開新加坡。而新加坡跟台灣一樣屬於半總統制，但民選的總統竟然沒有實權，就算將新加坡算作內閣制，新加坡議會也沒有形成能夠監督人民行動黨力量的反對黨。另外，新加坡雖然有我們台灣人稱羨的國民住宅，但一般人很難在新加坡購買到國民住宅，除非已婚或是年齡超過卅五歲。另外，在新加坡私人汽車也少人擁有，因為在購買前必須先競標取得數量有限的擁車證，而這張擁車證往往遠遠超過汽車本身的價格，而且擁車證的效期也只有十年，一般只有有錢人才能夠買得起車。

當新加坡還把政治當成只需滿足人民物質需求時，身為台灣人的我感到嗤之以鼻，當我們台灣雲林的快樂豬都在聽莫札特音樂跟吹冷氣的物質環境下長大，新加坡人只想過這種快樂豬的生活？人，為何為人？

上週三（十五日）新加坡地鐵又出狀況，這次新加坡英文新聞電視頻道「亞洲新聞台」（Channel NewsAsia）在十七日的報導中，大讚台北捷運「是全世界最可靠的地鐵之一」，並表示台北捷運準點率高達九十九％以上，我們台灣人該好好羨慕自己了！

（作者為台灣大學政治學研究所碩士生，新北市民）