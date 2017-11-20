自由廣場》誰擋修法？

從鄉鎮市長官派到公投法補正

◎ 林金忠

銷聲匿跡已久的鄉鎮市長官派議題，最近又被民進黨籍立法委員鄭運鵬重新提出來，這個在卅年前就被民進黨列入黨綱，且曾經是一九九○年國是會議、一九九六年國家發展會議、二○○○年經濟發展會議朝野都有共識的議題，在歷經三次政黨輪替之後竟然還沒有完成修法程序，如果說中間沒有刻意阻擾的魔鬼，恐怕連魔鬼本身都不會相信吧！到底誰是魔鬼？

二○○○年首次取得中央政權的民進黨，礙於在國會朝小野大而無法順利推動「地方制度法」的修法，情有可原，當時的魔鬼當然是在國會具有主導權的國民黨政治人物。到了二○一六年再度贏得總統寶座，且在立法院取得過半席次的民進黨，現在竟然對這個議題無動於衷，甚至連重新提出此議案的黨籍立委鄭運鵬都得鄭重宣告，這只是他個人的提案非黨團提案，以示區隔，由此可見黨政核心人物對這個議題的立場有多尷尬！

講到這裡，應該就可以理解為什麼「公投法補正案」在立法院幾個會期都被列為優先法案，最後還是沒能審議通過的原因了！難怪此時此刻還得勞駕「人民作主教育基金會」的志工們在民進黨中央黨部進行一場為期十六天的禁食靜坐，以示抗議，因為，被立法院列為優先法案不代表一定會被拿出來審議討論，更不必說是修法通過了。

從過去的「鄉鎮市長官派案」到近期的「公投法補正案」就可以輕易看出台灣的政治人物不只換了位置就換腦袋，他們除了算計還是算計，且算計的全都是自己與黨派的利益，國家與人民早就被拋諸九霄雲外了！

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）