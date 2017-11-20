自由廣場》（澄社評論）合法搞台獨

◎ 黃居正

加泰隆尼亞議會與伊拉克境內庫德族宣布獨立建國，不但遭到歐美大國冷回應，加省自治政府主席與高層還因此被依叛亂罪通緝流亡，庫德族油田據點基爾庫克省也被伊拉克政府軍攻陷。對此發展，台灣統派當然額手稱慶，就連部分綠營跳樑高手也跟著唱滖，警告大家不要亂（搞台）獨。難道一國境內人民公投片面宣布獨立建國不合法，要如此受譴責唾棄？

片面宣布獨立是合法的。聯合國早在一九九五年紀念成立五十週年決議文中就已明白指出，受差別待遇的特定人群，有權自所居國家分離而獨立。國際法院二○一○年關於科索沃的諮詢意見更進一步表示，片面宣告獨立完全合法；即便行使「分離權」會造成國家分裂，也不違反聯大二六二五號尊重領土完整之決議。唯一的限制是，其他國家不可以直接幫助獨立，且獨立的手段不能違反國際人道法，譬如當年在塞爾維亞進行的種族清洗。這也解釋了雖然部分國家不表支持，但聯大與安理會都不會聲稱加泰隆尼亞或庫德族的公投獨立違法。

相對的，多數國際法學家都認為，「中華民國」在台灣不斷用電台訪問、入聯假動作、扮演貴賓狗等情境主義手段所宣示的主權獨立，因為沒有正式向世界宣告自己有別於、且願意被承認為獨立於「一個中國」，反而欠缺合法性。最好的證據，就是二○○八年二月十九日「中華民國」曾試圖承認片面宣告獨立之科索沃，卻被斷然拒絕，理由不是礙於中國阻撓，而是「中華民國」自己根本尚未合法獨立，如何有能力承認人家？於今重讀當年外交部大讚人民獨立自決為神聖權利之賀詞，備感今夕何夕。

繼續作個自認聰明、用嘴巴拚經濟的迦太基人，就真的不必付出代價嗎？對內對外自貶為中華台北朝貢區、聯手軍警黑道打壓台獨言論自由、為了派爪耙子頭去APEC與習大自然互動不惜推遲轉型正義，也都罷了，維持這種非國家、不獨立的現狀，還終將剝奪聯大三三一四號決議禁止之「侵略行為」適用於台灣的機會：「一個國家使用武力侵犯另一個國家的主權、領土完整與政治獨立」，鋪下被中國合法併吞的不歸路。

（作者為國立清華大學科技法律研究所教授）