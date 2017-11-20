自由共和國》雲程／〈舊金山和約〉的條約義務

雲程／《放眼國際：領土地位變遷與台灣》

閱讀戰後外交資料時，不解的項目之一是，中共不斷強調： 日本對於台灣無任何權力。這點意見，從未獲得美日等國的附和。其中的曲折，或牽涉和約義務。

日本戰敗，帝國領土能處理或未處理的，通通規定在和約之中。如台澎、西沙等地，便屬於日本放棄但未規定地位歸屬的領土。

疑問是：日本放棄台澎後，就從此徹底撒手不管了嗎？答案，是否定的。

日本雖於和約中明言放棄台澎，但國際法領土移轉必須以條約形式明記。顯然，日本在和約中的單純放棄，並未完備領土移轉的形式與程序條件； 因而，未來台澎地位一有決定，日本必須依據在和約所承諾的意向，再度出面與「合法收受方」完成領土後續移轉的條約。以白話文說，日本必須出面「蓋章」來完成程序。這是和約的義務。

要進一步深究的幾點：一、除非出現「情事變更」事由，日本既表達放棄台澎的意向，就不能再食言，這是禁反言（ Estoppel）；二、由於需要日本蓋章的程序，因此日本對於台澎必須擁有「剩餘主權」，否則就不具蓋章身分；三、處在最終處理前，日本及所有和約簽署國，都必須保衛此「戰利品」完整，不使發生被侵略、合併或減損等現象。意思是： 放棄者、收受方與標的物，缺一不可。

美英日等國對台澎曾行使過「維持現狀」的條約義務。二○○七年三月二十八日當時聯合國秘書長潘基文，在未與美國及其他安理會成員國會商下，以函件僭稱：「根據聯合國大會第二七五八號決議案，聯合國認為台灣是中華人民共和國的一部分。」美國立即發出「對台灣地位的聯合國非正式文件」（U.S. Non-Paper on the Status of Taiwan）[1] 駁斥。英、加等國，甚至日本都出聲附和。

聲明中，美國雖強調基於三公報與〈台灣關係法〉的「一中政策」；但不再講海峽兩岸的中國人，而是海峽雙方的人民；並強烈釐清「雖然聯合國官員的指稱符合中國的立場， 但它不是被包括美國在內的聯合國會員國普遍接受的立場」；「若聯合國秘書處堅持視台灣為中華人民共和國之一部分，或以用語暗指台灣屬於此地位，美國將被迫以國家立場撇清此一立場。」潘基文聞訊道歉收回。

誰說和約義務已遠，法律現狀被改變了？